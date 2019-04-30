Шойгу раскритиковал биологические программы Пентагона в лабораториях в ШОС

БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Биологические программы, проводимые Пентагоном в лабораториях в ряде стран ШОС, прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического оружия, Минобороны РФ предлагает организовать консультации в рамках ШОС на эту тему, сообщил в понедельник глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

"Хотел бы затронуть ещё одну тревожную для нас тему. Она касается последствий активной медико-биологической деятельности американского военного ведомства в регионе", - сказал Шойгу, выступая в Бишкеке на совещании министров обороны государств - членов ШОС.

Он предложил организовать консультации по данному вопросу.

По словам министра, "под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий".

"В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий - многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что такие действия прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств.