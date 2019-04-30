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30.04.2019
ИноСМИ

Развод по-американски: почему Трамп решил отказаться от ядерного оружия (Корреспондент, Украина)

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Заявление Трампа, в котором он предложил отказаться Китаю и России от ядерного оружия, связана с предстоящими президентскими выборами в США. По мнению автора, это предложение Трампа лишь «пустышка», истинная цель которой — оказать максимальное влияние на будущий электорат. Трамп уже сейчас начал подготовку к конкуренции с Байденом.


Очень странный и неожиданный месседж со стороны Трампа о полном ядерном разоружении во всем мире. В частности, с таким предложением глава Белого Дома обратился к лидерам России и Китая.

С учетом жесткости и в некоторых вопросах даже радикализме Дональда Трампа, это не совсем вписывается в его привычную политику. Вспомнить хотя бы выход из договора о РСМД, удары по Сирии, угрозы КНДР, стену [на границе с Мексикой] или вот из последнего - выход Вашингтона из международного договора о торговле оружием.

Больше того, до этого Трамп, напротив, говорил о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США. Все эти шаги и заявления отнюдь нельзя назвать миротворческими. И теперь вот такой поворот. При том, что я больше чем уверен, что Штаты первые же отказались бы от ядерного разоружение в практической плоскости. Соответственно, выглядит весьма загадочно смена радикальной риторики Трампа в сторону миротворческой.

Пока, единственно с чем я могу это связать, это с предстоящими президентскими выборами в США. Мне кажется, что это предложение Трампа лишь "пустышка" (в Белом Доме были убеждены, что России эта затея будет не по душе), истинная цель которой - оказать наиболее возможное влияние на будущий электорат. Ведь к предвыборной гонке готовится демократ Джо Байден, позиция которого по ядерному оружию как раз полностью противоречит позиции "настоящего" Трампа. Напомню, что еще в 2010-м году Джо Байден США выражал приверженность США идее сокращения и уничтожения ядерного оружия. Соответственно, могу предположить, что Трамп уже сейчас готовится к конкуренции с Байденом. Тем более, что соцопросы явно свидетельствуют в пользу второго. Один из последних соцопросов, проведенны в апреле этого года газетой "Хилл", показал, что в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Байдена на выборах 2020 года, тогда как Трампа - лишь 37%.

Вообщем ситуация в чем-то схожа с украинским сценарием, когда некоторые кандидаты намерено строили свою предвыборную кампанию на аналогичных с Петром Порошенко постулатах о сильной армии, европейских ценностях и защите суверенитета.

Возвращаясь к теме США, прогнозы делать рано, поэтому буду оценивать лишь сегодняшнюю ситуацию. На мой взгляд, есть существенные риски того, что разрыв между Трампом и Байденом будет увеличиваться в пользу Джо, как минимум по причине блокирования Конгрессом большинства предвыборных инициатив Дональда Трампа. Ну и, конечно, американцы вряд ли забудут про шатдаун.


Дмитрий Воронков

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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