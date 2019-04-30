Развод по-американски: почему Трамп решил отказаться от ядерного оружия (Корреспондент, Украина)

Заявление Трампа, в котором он предложил отказаться Китаю и России от ядерного оружия, связана с предстоящими президентскими выборами в США. По мнению автора, это предложение Трампа лишь «пустышка», истинная цель которой — оказать максимальное влияние на будущий электорат. Трамп уже сейчас начал подготовку к конкуренции с Байденом.

Очень странный и неожиданный месседж со стороны Трампа о полном ядерном разоружении во всем мире. В частности, с таким предложением глава Белого Дома обратился к лидерам России и Китая.

С учетом жесткости и в некоторых вопросах даже радикализме Дональда Трампа, это не совсем вписывается в его привычную политику. Вспомнить хотя бы выход из договора о РСМД, удары по Сирии, угрозы КНДР, стену [на границе с Мексикой] или вот из последнего - выход Вашингтона из международного договора о торговле оружием.

Больше того, до этого Трамп, напротив, говорил о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США. Все эти шаги и заявления отнюдь нельзя назвать миротворческими. И теперь вот такой поворот. При том, что я больше чем уверен, что Штаты первые же отказались бы от ядерного разоружение в практической плоскости. Соответственно, выглядит весьма загадочно смена радикальной риторики Трампа в сторону миротворческой.

Пока, единственно с чем я могу это связать, это с предстоящими президентскими выборами в США. Мне кажется, что это предложение Трампа лишь "пустышка" (в Белом Доме были убеждены, что России эта затея будет не по душе), истинная цель которой - оказать наиболее возможное влияние на будущий электорат. Ведь к предвыборной гонке готовится демократ Джо Байден, позиция которого по ядерному оружию как раз полностью противоречит позиции "настоящего" Трампа. Напомню, что еще в 2010-м году Джо Байден США выражал приверженность США идее сокращения и уничтожения ядерного оружия. Соответственно, могу предположить, что Трамп уже сейчас готовится к конкуренции с Байденом. Тем более, что соцопросы явно свидетельствуют в пользу второго. Один из последних соцопросов, проведенны в апреле этого года газетой "Хилл", показал, что в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Байдена на выборах 2020 года, тогда как Трампа - лишь 37%.

Вообщем ситуация в чем-то схожа с украинским сценарием, когда некоторые кандидаты намерено строили свою предвыборную кампанию на аналогичных с Петром Порошенко постулатах о сильной армии, европейских ценностях и защите суверенитета.

Возвращаясь к теме США, прогнозы делать рано, поэтому буду оценивать лишь сегодняшнюю ситуацию. На мой взгляд, есть существенные риски того, что разрыв между Трампом и Байденом будет увеличиваться в пользу Джо, как минимум по причине блокирования Конгрессом большинства предвыборных инициатив Дональда Трампа. Ну и, конечно, американцы вряд ли забудут про шатдаун.

Дмитрий Воронков

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