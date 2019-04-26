"Вертолеты России" и Рособоронэкспорт будут сотрудничать в сфере охраны интеллектуальной собственности

ЦАМТО, 25 апреля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Рособоронэкспорт" по правовой охране и коммерческому использованию результатов интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества.

Подписание соответствующего документа состоялось на XII Международном форуме "Интеллектуальная собственность – XXI век", который проходит с 22 по 26 апреля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Со стороны АО "Рособоронэкспорт" соглашение подписал статс-секретарь Владимир Кудашкин, а со стороны холдинга "Вертолеты России" – заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию Роман Иванов.

"Данное соглашение позволит нам объединить усилия в области охраны интеллектуальной собственности. Это решение продиктовано тем, что в рамках военно-технического сотрудничества участились запросы иностранных заказчиков на организацию лицензионного производства продукции военного назначения. Документ поможет нам обеспечить эффективное и взаимовыгодное взаимодействие со всеми зарубежными партнерами с точки зрения защиты прав на интеллектуальную собственность холдинга", – отметил заместитель генерального директора холдинга по правовым вопросам и корпоративному развитию Роман Иванов.

Кроме того, специалисты холдинга "Вертолеты России" и АО "Рособоронэкспорт" приняли участие в одном из круглых столов форума, посвященных оптимизации управления интеллектуальной собственностью в интегрированных структурах (холдинговых компаниях).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".