Интервью нового генерального директора Казанского вертолетного завода

Татарстанский ресурс "БИЗНЕС Online" опубликовал небезынтересное интервью с новым генеральным директором АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) Юрием Пустовгаровым.

(с) "БИЗНЕС Online"

Первое интервью преемника Вадима Лигая: как заводу пережить тяжелые времена и кому оказалась не нужна дружба Татарстана и Башкортостана в нефтехимии.

"Мы же все не из балета - понимаем, что надо делать. Самое главное - загрузить завод", - говорит Юрий Пустовгаров, который уже почти три месяца руководит КВЗ, но для общественности Татарстана все еще остается загадочной фигурой. В эксклюзивном интервью "БИЗНЕС Online" бывший вице-премьер Башкортостана рассказал о том, что общего у Рустама Минниханова с советским госпланом, какой "жирок" нарос на КВЗ и почему создателям "Ансата" надо ставить памятник.

Генеральный директор АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) Юрий Пустовгаров (с) "БИЗНЕС Online"

"У НАС С ВАДИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ОТНОШЕНИЯ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ"

- Юрий Леонидович, летом прошлого года в одном из интервью вы опровергли слухи о том, что уходите с КумАПП и сообщили, что ваш контракт заканчивается в декабре 2018 года и в целом вы не намерены покидать завод. То есть назначение на КВЗ стало для вас неожиданностью?

- Конечно.

- Как все произошло?

- В январе во время визита Владимира Владимировича Путина в Уфу его среди прочих сопровождали и руководители холдинга "Вертолеты России", они и сообщили мне о том, что готовится такое кадровое решение.

- Отказаться не было желания?

- Я, руководитель завода в "Вертолетах России", вдруг откажусь от предложения генерального директора холдинга?! Тогда мне, по моим понятиям, и в Кумертау делать нечего.

- Кто предложил вашу кандидатуру?

- Понятия не имею.

- Говорят, что Вадим Лигай...

- Может быть. У нас с Вадимом Александровичем отношения очень хорошие.

- Давно знакомы?

- Лично - с МАКСа-2015, с момента решения о моем назначении на КумАПП.

- Судя по информации в сети, КумАПП под вашим руководством добился впечатляющих результатов...

- Выдающихся результатов нет. Самое главное, сделали то, до чего не доходили руки ранее, - сформировали команду, расчистили экономику, и, надеюсь, в этом году операционная прибыль у КумАПП будет значительной.

- Ходил слух, что Кумертау передаст в Казань часть своей работы...

- Это не слух. Еще до моего прихода в Кумертау было оформлено решение о том, что КумАПП переходит под управление КВЗ. И данный процесс еще не завершен - нам многое предстоит сделать, чтобы выстроить кооперацию. К примеру, в этом году завершается переезд (из Кировского района - прим. ред.) второй площадки КВЗ, и казанское заготовочно-штамповочное производство будет способно работать не только на себя, но и на другие предприятия холдинга, в том числе КумАПП.

- Более того, говорили, что Кумертау передаст в Казань финальную сборку...

- Зачем передавать сборку из КумАПП в Казань? Это всего 15-20 вертолетов в год. И из-за них переносить в Казань стапеля, которые делали в 70-е годы, и выполнять здесь новую подготовку производства? Впрочем, "15-20 вертолетов" - не совсем верно так говорить: это сложнейшие системы, там руку некуда просунуть внутри фюзеляжа - все занято электроникой. И собирать вертолеты КумАПП умеет не хуже любого другого завода в мире, эту компетенцию необходимо там сохранить.

А вот летные испытания по опытно-конструкторским работам надо в одну кучу собирать: держать две летно-испытательные станции - очень дорого. Если отрабатывать борт, наполненный цифровым оборудованием, то городить огород в Кумертау смысла нет - в Казани для этого больше возможностей по инфраструктуре, "притащить" вертолет сюда не проблема. С другой стороны, в Кумертау всегда чистое небо, с чем большие проблемы и в Москве, и в Казани, - летай хоть круглые сутки.

"НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ ХОРОШО УМЕЕТ ЛОББИРОВАТЬ"

- Ходят слухи о том, что КВЗ будет работать в три полноценные смены...

- Я очень рад, что у нас появилась медицинская тема. И количество санитарных "Ансатов" будет беспрецедентным! Условно говоря, на ближайшие три года загрузка - до предела. Но есть проблема. Нет, это не детские болезни машины - мы ее доведем. Сейчас кровь из носу надо снизить себестоимость "Ансата". Вопрос стоит так: либо себестоимость такая, какая устраивает государство, либо этих вертолетов никто не заказывает.

В принципе, мне понятно, как надо организовывать дело, но это очень большая работа. Представьте: все настроено, сборка идет, все привыкли, и тут вдруг на некоторых технологических переходах надо все ломать, хотя и во благо.

- О каком снижении себестоимости идет речь?

- Чтобы завод развивался нормально, необходима рентабельность минимум 15 процентов. Сейчас это для нас недостижимо. Причем мы не можем поднять цену на медицинский "Ансат" - только изыскать внутренние резервы. И если ради производства 5-10 вертолетов делать это было бессмысленно, то для 50-60 смысл есть.

- Представляя вас коллективу КВЗ, гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил, что вам предстоит оперативно создать единую площадку компетенций на базе КВЗ и КумАПП. Поможет ли это КВЗ?

- Все надо сделать грамотно, красиво. Если объединить КВЗ и КумАПП в одно юридическое лицо (а такой вариант рассматривается), мы бы в тяжелые для казанского завода времена (а 2020-2021 годы будут очень тяжелыми) дополнительно получили 20-30 миллиардов рублей годовой реализации.

- Почему будут тяжелыми именно 2020-2021 годы?

- В жирные годы, до 2012-го, когда было много контрактов, мы наполнили рынок вертолетами. А Ми-8 - это как автомат Калашникова: долго-долго летает. И пик насыщения рынка придется как раз на эти годы. В ближайшее время экономику завода поддержит новый индийский контракт на 48 Ми-17В-5. Скажем за это спасибо руководству холдинга и "Рособоронэкспорта". Но такая помощь не может быть бесконечной. Поэтому надо низко поклониться и памятник поставить тем, кто задумал и сделал "Ансат", - без него Казани было бы совсем тяжко. И необходимо что-то делать с темой Ми-8/17: толкаться на рынках, новые модификации предлагать. И лоббизм нужен качественный. Ни для кого не секрет, что Рустам Нургалиевич Минниханов хорошо умеет лоббировать. Наверное, это единственный в России глава региона, который умеет эффективно, с хорошим результатом лоббировать интересы предприятий. Это надо использовать.

- Когда будет исчерпана тема Ми-8?

- Никогда, хотя таких массовых заказов, как ранее, возможно, не будет. Это как Б-52, который пролетает до 2050 года.

- Сроки индийского контракта?

- Он должен быть выполнен за три года, но, возможно, и за два - все будет зависеть от нас. Производство вертолетов этого контракта мы уже запустили.

КВЗ СЛИШКОМ ПРИВЫК К ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

- Появится ли все-таки на серийном гражданском "Ансате", как задумывалось некогда, его изюминка - электродистанционная система управления (ЭДСУ)?

- Некогда случилась неприятная история (катастрофа "Ансата" в Корее - прим. ред.), в результате которой тему ЭДСУ пришлось приостановить. Но ей однозначно надо заниматься.

- Когда в России все-таки создадут двигатель для вертолетов класса "Ансат" и Ка-226?

- Недавно был на фирме "Климов". Там есть проект ВК-800, но разработка стоит огромных денег и потребует нескольких лет работы. Пока на двигатель не выделят адекватных средств, его не будет... После того как я ребятам рассказал о том, в каких количествах будут поставляться "Ансаты" для санитарной авиации, они сразу: "Ух ты! Надо было заниматься!" Считается, что минимум для того, чтобы начинать делать новый двигатель, - 200 изделий.

- Нет опасений, что канадцы-американцы прекратят поставки двигателей для "Ансатов"?

- Нет. Договоренности выполняются. И этим вопросом занимается лично руководство "Вертолетов России".

- Насколько понимаю, вам близка идея сверхлегкого вертолета. У КВЗ был такой проект - "Актай". Будет ли у него шанс или это пройденный этап?

- Как мне кажется, рынок требует такого вертолета. В холдинге есть соответствующая программа, определен завод. Но никто не запрещает этим и Казани в инициативном порядке заниматься. По крайней мере, у меня в планах - влезть в эту тему и попробовать из нее что-то вытащить.

- Ми-38, помимо военных, кто-то интересуется?

- Да, но Ми-38 - это вертолет с продвинутыми летно-техническими характеристиками, который, в отличие от Ми-8, смогут купить в основном государственные структуры. Тем не менее план на ближайшие три года - 16 единиц.

- Будет ли возрождение темы Ми-14?

- Задача перед МВЗ имени Миля и перед КВЗ поставлена, оформлена, нужно только решить вопрос правильной стоимости подготовки производства. Если наберется хорошее количество машин, проект будет очень выгодным.

- Главный потенциальный заказчик - военные?

- Естественно. В первую очередь это военный поисково-спасательный вертолет. Но, как мы помним, несколько Ми-14 успешно конвертировали в гражданские.

- Какие еще задачи перед вами поставили?

- Изначальная задача - высадиться на местности, сориентироваться и предложить свой план действий. Мы же все не из балета - понимаем, что надо делать. Самое главное - загрузить завод. Надо убрать жирок, причем, может быть, даже не там, где, как кажется, он есть. Прошла эта волна с оптимизацией. Хорошо. Но почему в одни места залезли, а в другие - нет? Почему не оптимизировать саму структуру? Зачем обязательно надо лезть в рабочий народ?! Возможно, это надо делать, но почему не посмотрели другие места? Оптимизация должна коснуться не только рабочих, но и руководства.

- Имеете в виду работу на КВЗ команды Томаша Навратила?

- Да. Мы с ним, можно так сказать, в дружеских отношениях.

- Говорят, будет вторая волна его проверок на КВЗ...

- Уверен, толкать будут, причем не только на КВЗ... Но нам важно осознать, что это проблема не Навратила, а наша. В какой-то момент, как мне кажется, завод перестал реагировать на вызовы, в том числе от управляющей компании, от заказчиков. И появился шлейф неприятной информации - что завод срывает сроки, обещания не выполняет. Вот это набиралось-набиралось и набралось.

- Что вам понравилось на КВЗ и что не понравилось?

- Завод мне очень нравится - разговора нет! Люди, инфраструктура, компетенции... Ни одного рубля не потрачено впустую, видно, что большие деньги вложены и вложены с умом.

Второе впечатление. Длительное время завод жил очень хорошо, привык к этому и немного расслабился. Иногда надо съездить в Кумертау и посмотреть, как народ вообще живет!

"ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА ВСЕ ОТВЕЧАЕТ, НО У КОТОРОГО НИЧЕГО НЕТ"

- Ваша авиастроительная карьера началась с УМПО, куда вы попали по окончании Магнитогорского государственного технического университета. Это было распределение или вы специально решили устроиться именно туда?

- Естественно, я хотел на УМПО, но для распределения в Уфу мне не хватило одной сотой балла, и я выбрал завод "Лепсе" в Кировской области. Но все равно кое-какие шаги сделал, да и кадровая служба УМПО, изучив мои документы, заинтересовалась - я ж металлург, литейщик. В итоге меня сразу посадили в отдел главного металлурга, где я стал курировать тогда только зарождавшийся директивный техпроцесс литья монокристаллических лопаток. К слову, изначально я не знал, что УМПО делает авиационные двигатели - считалось, что это завод автомобильных моторов!

- Вы сделали там стремительную карьеру - всего за 10 лет доросли до заместителя генерального директора...

- Там была целая система кадрового воспитания. Среди прочего с нами проводили деловые игры, уже в то время, в 1989 году, с использованием компьютеров. Как только ты попадал в кадровый резерв, за тобой начинали следить. Если где-то появлялась "дыра" - вперед. Но состоялся я благодаря хорошим учителям и в силу того, что оказался в самых критичных точках тогдашних процессов.

- Следите за успехами завода?

- Во-первых, бывших директоров не бывает. Во-вторых, каждый год в день рождения УМПО по два человека получают звание "Почетный моторостроитель", есть оно и у меня, и я до конца дней своих буду получать от УМПО вознаграждение в размере 10 тарифных ставок высококвалифицированного производственного рабочего. В данный момент это около 36 тысяч рублей в месяц. В-третьих, большинство людей в руководстве УМПО - те, из кого я команду успел сколотить.

- Почему именно вас назначили вице-премьером правительства Башкортостана?

- Тогда прокатилась череда неудачных назначений в правительство. А на УМПО много нужно было сделать, поэтому пришлось активничать, а раз так, то попал в поле зрения. В итоге почему-то оказалось, что судьба вице-премьерской должности для правительства Башкортостана оказалась дороже, чем возможные проблемы с УМПО, ведь готовых управленцев на заводе не было. Но с УМПО получилось очень хорошо: там остался Александр Артюхов, сегодня выросший до руководителя Объединенной двигателестроительной корпорации.

- Что главное удалось сделать на вице-премьерском посту?

- Считаю, удалось сделать очень много для поддержки предприятий, которые, несмотря на хорошие годы, находились в тяжелой ситуации. В частности, для того же КумАПП, который в 2007-2008 годах умудрился 8 месяцев не платить зарплату. Тогда я приехал на завод, вручную неделю управлял, поменял руководителя, договорился с директорами республиканских предприятий - КумАПП под пустые, никем не авалированные векселя дали денег (причем в это время ему уже никто ничего не давал), и мы запустили завод.

- А что это за история с созданием "башкирского трактора"?

- Трактор среднего класса. Мы его сделали за год и в 2007-м показали Владимиру Владимировичу Путину. Нам в Европе даже давали деньги на продолжение, но тут грянул 2008 год, мы остались всем должны, работу до конца не доделали, и я потом разгребал это дело до 2012-го, с долгами рассчитывался... А ведь Сергей Анатольевич Когогин меня предупреждал: вы думаете, что вы делаете?! Мы, говорит, просто в Англии купили завод - помните, у КАМАЗа был тракторный проект (трактор КамТЗ ТТХ-215 - прим. ред.)? Тоже все рухнуло... Не регионов это дело - рожать такие сложные технические проекты. Это забота государства, системообразующих корпораций типа "Ростеха". А пытаться делать такие вещи за счет регионального бюджета - авантюра. Раз и навсегда это понял. Надо заниматься тем, чем положено региону, - поддерживать производителей, малый бизнес раскручивать, чтобы он, как во всем мире, мог вопросы социальной занятости решать.

- Вот и вы после вице-премьерства достаточно долго руководили ТПП Башкортостана...

- Пять лет я был вице-премьером, и надоело это мне до такой степени!.. Чтобы вы знали: вице-премьер - это человек, который за все отвечает, но у которого ничего нет, кроме кабинета, секретаря и машины. У министра есть бюджет, люди, а тут... Громко звучит, но больше ничего. Вечно мотаешься куда-то, вечно что-то выпрашиваешь в Москве... Словом, крайне неэффективная работа... Когда стало известно, что пост президента ТПП освобождается, мне с моим опытом показалось интересным этим заняться. За первые два-три года хорошую деятельность развили, бизнес-активность на порядок увеличили.

- Среди прочего вы были сторонником идеи объединения нефтехимических усилий Башкортостана и Татарстана. Думаете, это реально?

- Это не моя идея - в Татарстане есть очень квалифицированные люди, с которыми мы давным-давно дружим. Интересно: если посмотреть задумки советского госплана до 2020 года, то там прорисовано ровно то, что сейчас делает в нефтехимии Рустам Нургалиевич. Задача сформулирована четко: переработка всего и вся. В идеале, все надо делать самим, а не отдавать сырье на Запад и потом покупать там готовую продукцию... Словом, это была совместная идея двух президентов - Рустама Нургалиевича и Рустэма Закиевича (Рустэм Хамитов - глава Башкортостана - прим. ред.). Это реально прорабатывалось, под это дело мы реально хотели завести на заводы Татарстана и Башкортостана потоки нефти и газа. Четко все считали, это приносило огромный валовой продукт, создавалось около 20 тысяч рабочих мест. Пытались поднимать вопрос на очень большом уровне, политически его решить.

- И чем все закончилось?

- ...Кто качает нефть, тот ее и продает. Этим компаниям нужны немедленные деньги. Да и бюджету государства. Это как акциз на водку: выгодно, чтобы люди пили больше водки, потому что с каждой бутылки сразу идет 50 рублей, и раньше умирали, чтобы пенсию не платить. Такой цинизм. Здесь - то же самое.

- А как вы попали в президенты "Салавата Юлаева"?

- В какой-то момент между генеральным спонсором команды - фондом "Урал" - и руководством Башкортостана возникли противоречия. Дошло до угрозы прекращения финансирования. Во главе клуба нужна была компромиссная фигура, устраивающая обе стороны, - вот я и устроил. Кстати, я до сих пор член правления "Салавата Юлаева", а еще - депутат Госсобрания Башкортостана. Думаю, это уникальный случай для казанских заводов!

- Насколько известно, у вас есть личный бизнес - Октябрьская кожевенная фабрика. Также, судя по открытым базам данных, у вас 40 процентов в консалтинговом ООО "В2В-Центр"...

- Фабрика продана в 2017 году. Когда-то первый глава Башкортостана попросил меня вытащить завод из банкротства. Естественно, пока я был госслужащим, не мог быть собственником, а когда ушел в ТПП, то, поскольку был единственным интересантом и "вытаскивателем" завода, пришлось им стать, ведь деньги брал под честное слово у товарищей-коммерсантов. Кроме убытков, этот проект ничего не принес. Я 10 раз перекрестился, когда его, в конце концов, продал.

А из "В2В-Центра" я вышел еще в 2015 году, при переходе на КумАПП.

"КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПРИШЛЫХ ЛЮДЕЙ!"

- У вас на что-то остается время - хобби, спорт, отдых, в конце концов?

- Отдых - это командировки. Считаю, директор должен быть на заводе два-три дня, не более, остальное время - работа на внешнем контуре: в Москве, на заводах-поставщиках, у покупателей продукции. Сидеть здесь нечего - все отлажено. Хотя надо наводить свой порядок, свою, условно говоря, команду сформировать. Я не имею в виду то, чтобы приехать и всех поменять, наоборот, необходимо здешних людей убедить, зарядить целью, чтобы для них это дело стало своим. Ну и молодежь, конечно, надо вытаскивать. Я категорически против пришлых людей, для которых завод - просто очередное место работы. На КумАПП, когда я приехал, было много таких. Ни одного в итоге не осталось. Сейчас техническому директору 28 лет, замам - по 33-35, самому "старому" - 37 лет. Они все оттуда, им хочется работать, у них глаза горят, для них нет понятия времени: если задачу надо выполнять, она будет выполняться хоть до утра. Я не говорю, что именно так надо работать, но если заводу 30-го числа надо завершить контракт, то это должно быть сделано 30-го и ни минутой позже.

- С собой кого-то привезли из Кумертау?

- Я бы хотел одного человека, но ни в коем случае не собираюсь кого-то на чье-то место ставить. Скорее всего, это будет функция интеграции между Казанью и Кумертау.

- Так все-таки насчет отдыха, хобби...

- Я профессиональный лыжник - 10 лет занимался лыжными гонками. А любой профессиональный лыжник профессионально катается на горных лыжах. Сегодня это у меня любимое занятие.

- На горнолыжку местную успели съездить?

- Нет. Пока здесь, кроме кабмина, КВЗ и места, где я живу, ничего толком не знаю. Но у меня тут друзей полно. Вот Шамиль Агеев недавно вытащил в театр. Но все еще успеем.

- Как вам Казань?

- Казань есть Казань. Мировая столица! Всех татар. Если серьезно, Казань - молодец, тут даже вопросов нет! Если еще лет 10 назад можно было поставить что-то в упрек, то сейчас... без комментариев. Уфа тоже отличный город, и, мне кажется, две эти региональные столицы сильно отличаются от других схожих с ними по статусу городов в лучшую сторону. Видимо, потому, что есть в хорошем смысле слова честолюбие, отношение к самим себе выше, чем в других местах.

- Традиционный вопрос от "БИЗНЕС Online": три секрета для успеха в бизнесе?

- Ничего не бояться. Слушать людей с опытом. И, самое главное, всегда учиться. Сегодня я точно знаю: нерешаемых вопросов не бывает.

Тимур Латыпов

Материал перепечатан с сайта bmpd