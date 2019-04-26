Филиппины изучают возможность закупки российских вертолетов и других типов ВиВТ

ЦАМТО, 25 апреля. Филиппины рассматривают возможность закупки у России вертолетов Ми-171 и других типов ВиВТ, заявил в интервью "РИА Новости" заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность закупки у России вертолетов большой грузоподъемности... Может быть, 16-17 (вертолетов – ред.) Ми-171...На данный момент контракта нет, мы все еще находимся на стадии технической рабочей группы. Я думаю, что (соглашение – ред.) может быть (подписано – ред.) до конца года", – сказал К.Луна.

Заместитель министра подчеркнул, что участие в боевых действиях может быть "второстепенной целью" для этих вертолетов. "Нам нужны эти вертолеты для спасательных операций и гуманитарной помощи во время стихийных бедствий", – пояснил К.Луна. Кроме того, замминистра сообщил о возможной покупке небольшой российской подводной лодки в рамках третьего этапа программы модернизации вооруженных сил страны с 2022 по 2027 годы, отмечает агентство.

К.Луна сообщил, что вооруженные силы страны довольны поставленным Россией оружием, и власти обдумывают возможность дополнительных поставок.

Как напоминает агентство, в 2017 году Россия бесплатно поставила Филиппинам 5 тыс. автоматов Калашникова АК-100, патроны к ним и 20 грузовиков. Кроме того, был подписан контракт на поставку гранатометов РПГ. "Наши военнослужащие хорошо ими пользуются. Мы считаем это оборудование очень полезным и обдумаем возможность покупки (оружия – ред.) в будущем", – цитирует "РИА Новости" К.Луна.

Заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна участвует в VIII Московской конференции по международной безопасности.