В Генштабе ВС России заявили, что в провинции Идлиб сконцентрировано до 50 тыс. боевиков

По словам генерал-лейтенанта Станислава Гаджимагомедова, большинство из них - боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Численность группировки боевиков, действующей в провинции Идлиб, составляет до 50 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов в кулуарах VIII Московской международной конференции по безопасности.

"В настоящее время в провинции Идлиб сосредоточились до 50 тыс. боевиков", - сказал он.

По словам генерала, большинство из них - боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

В сентябре 2018 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал на внеочередном заседании Совета Безопасности по ситуации в Идлибе, что в этой провинции действуют 40-45 бандформирований общей численностью до 50 тыс. человек.

Ранее в ходе боевых действий в Сирии боевики различных бандформирований по договоренности с сирийскими властями неоднократно организованно выводились в провинцию Идлиб из районов боевых действий в провинциях Риф Дамаск (Восточная Гута), Дераа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше 1 тыс. экспертов из более 100 стран.