Войти
26.04.2019
ТАСС

В Генштабе ВС России заявили, что в провинции Идлиб сконцентрировано до 50 тыс. боевиков

427
0
0
Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб
Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo, Hussein Malla

По словам генерал-лейтенанта Станислава Гаджимагомедова, большинство из них - боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Численность группировки боевиков, действующей в провинции Идлиб, составляет до 50 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов в кулуарах VIII Московской международной конференции по безопасности.

"В настоящее время в провинции Идлиб сосредоточились до 50 тыс. боевиков", - сказал он.

По словам генерала, большинство из них - боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

В сентябре 2018 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал на внеочередном заседании Совета Безопасности по ситуации в Идлибе, что в этой провинции действуют 40-45 бандформирований общей численностью до 50 тыс. человек.

Ранее в ходе боевых действий в Сирии боевики различных бандформирований по договоренности с сирийскими властями неоднократно организованно выводились в провинцию Идлиб из районов боевых действий в провинциях Риф Дамаск (Восточная Гута), Дераа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше 1 тыс. экспертов из более 100 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Боев Сергей
Похожие новости
07.09.2018
Атака за атакой: Франция готова ударить по Сирии
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
31.10.2017
Победа близка как никогда
26.08.2011
Потери России в случае введения эмбарго СБ ООН на поставку вооружений Сирии могут составить более 5 млрд долларов - ЦАМТО
15.08.2011
Основной целью политики США, проводимой в отношении Сирии, является попытка лишить Россию еще одно крупного рынка сбыта вооружений
04.05.2011
Россия не может себе позволить «потерять» рынок вооружений Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч