Атака за атакой: Франция готова ударить по Сирии

Франция объявила о готовности нанести удар по Сирии

Франция заявила о готовности нанести удары по правительственным объектам Сирии, если Дамаск применит химоружие в провинции Идлиб. В Минобороны РФ ранее предупредили, что западная коалиция, возможно, примет участие в провокации, обвинив Дамаск в применении химоружия, что станет поводом для нанесения ракетного удара, как это случилось весной 2018 года.

Французские военные готовы нанести удары по Сирии в случае применения химического оружия в Идлибе, заявил начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр. Он также сообщил, что к концу ноября планируется окончательно ликвидировать позиции боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, по утверждению Москвы и Дамаска, террористы ряда группировок, которые периодически атакуют позиции сирийских войск. Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал, что в Идлибе сейчас сконцентрированы около 10 тыс. боевиков террористической группировки "Аль-Каида", в частности ее отделения "Джебхат Ан-Нусра" (обе организации запрещены в России). Он также подчеркнул, что в провинции проживает порядка 2,9 млн человек мирного населения, в связи с чем невозможно использовать тяжелое вооружение.

Если Дамаск восстановит контроль над территорией провинции, это, по сути, станет концом гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году.

Сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов, комментируя заявление французских властей, пояснил, что "для них как раз отсутствие применения химического оружия - это плохой сценарий". В этом случае у них не будет оправданной причины ударить по правительственным объектам САР, отметил он.

"Не будет повода показывать фактическую поддержку террористам, которые окопались в Идлибе. То есть с политической точки зрения, если ничего не случится, это будет такой политический пшик. Поэтому Запад нагнетает в расчете на то, что в том или ином виде эта провокация состоится. А там, пока разберутся, кто это сделал, можно будет и мускулами поиграть", - пояснил Морозов в беседе с ФАН.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил Вашингтон в стремлении вывести из-под удара в Сирии террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (так же как в России, запрещена в Британии, Франции и США).

Лавров призвал Белый дом "не повторять провал" администрации Барака Обамы, которая клятвенно обещала разделить умеренную оппозицию и боевиков "Джебхат ан-Нусры", однако так и не сделала этого.

"Сейчас мы наблюдаем такое же подспудное желание, если я правильно понимаю ситуацию, "Джебхат ан-Нусру" вывести из-под удара", - отметил глава МИД России.

Кроме того, официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что западная коалиция планирует принять участие в провокации.

Как стало известно Минобороны, террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" (также запрещена в РФ, коалицию возглавляют боевики "Джабхат Ан-Нусра") готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения провинции Идлиб. Для этого сюда были доставлены восемь емкостей с хлором, подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что члены НАТО планируют использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Инсценировка готовится "при активном участии британских спецслужб", подчеркнул Конашенков.

В этих целях, сообщил он, США нарастили военно-морскую группировку у берегов Сирии. Как отметил представитель ведомства, в Персидский залив прибыл эсминец "Салливанс" ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами. Также в Средиземное море вошел американский эсминец "Росс", вооруженный 28 ракетами "Томагавк", который может нанести удары по любой части Сирии.

Напомним, что в апреле нынешнего года Франция, Великобритания и США нанесли ракетный удар по правительственным объектам военной и гражданской инфраструктуры в САР. Как сообщили в Минобороны РФ, союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.

Поводом для ударов члены западной коалиции назвали якобы имевшее место применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума. Организация "Белые каски" распространила видеоролики химатаки, однако подлинность записей так и не была установлена. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не успели начать работу на месте до нанесения ударов со стороны союзников. Впоследствии конкретные факты, подтверждающие заявление Запада, так и не были обнаружены.

Президент США Дональд Трамп, объявляя о начале операции, заявил, что она вызвана "необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тогда заявила, что военная операция не направлена на смену сирийского режима.

По словам политика, ее цель - нанести ограниченный удар, чтобы избежать эскалации напряженности и жертв среди мирного населения.

В МИД России обратили внимание на то, что западная коалиция нанесла удары по правительственным объектам САР в то время, когда сирийские войска продолжали успешное наступление против террористических группировок на территории страны.

"Получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", - отметили в ведомстве.

Елизавета Королева