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25.04.2019
Lenta.ru

В США рассказали о проблемах "Арматы"

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Перспективный танк Т-14 "Армата" опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России, пишет The National Interest.

Американский журнал к преимуществам Т-14 "Армата" относит, в частности, необитаемую башню со 125-миллиметровой пушкой, ракетное вооружение с лазерным наведением и дальность хода более 500 километров.

Стоимость Т-14 "Армата" составляет четыре миллиона долларов, в отличие от M1A2 Abrams, который оценивается в шесть миллионов.

В издании полагают, что в случае, если Т-14 "Армата" найдет иностранного покупателя, вырученных денежных средств все равно будет недостаточно для серийного производства сотен таких танков для российской армии.

По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 "Армата" можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например туалетом.

В марте гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов заявил, что прибыльность контрактов производителя Т-14 "Армата" с Минобороны России оставляет желать лучшего.

В том же месяце директор по качеству и информационным технологиям "Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) Илья Баранов сообщил, что Т-14 "Армата" получил туалет.

В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".

В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил, Свердловская область).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Компании
КБТМ Омск
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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4 комментария
№1
25.04.2019 11:13
Цитата, q
По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 "Армата" можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например туалетом.
Там Там золотой унитаз. Не иначе...
0
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№2
25.04.2019 15:01
Цитата, q
Там Там золотой унитаз. Не иначе...
они в наших старых плацкартных вогонах не ездили-не понимают што сокращать там нечего-разве што дыру в дне танка заварить))
+1
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№3
25.04.2019 17:51
Да уж. А сколько понтов вокруг Ароматы было. А теперь выяснилось, что очередной филиал парка патриот с зданием по работе духовников за 0,5 млрд руб. важнее.
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№4
25.04.2019 20:22
Цитата, q
Да уж. А сколько понтов вокруг Ароматы было. А теперь выяснилось, что очередной филиал парка патриот с зданием по работе духовников за 0,5 млрд руб. важнее.
не согласен.да танк дорогой .... будут закупать малыми партиями и насыщать ими какую нить одну военск. часть.он не массовая машина и ОБТ не станет.
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