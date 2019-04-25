В США рассказали о проблемах "Арматы"
Перспективный танк Т-14 "Армата" опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России, пишет The National Interest.
Американский журнал к преимуществам Т-14 "Армата" относит, в частности, необитаемую башню со 125-миллиметровой пушкой, ракетное вооружение с лазерным наведением и дальность хода более 500 километров.
Стоимость Т-14 "Армата" составляет четыре миллиона долларов, в отличие от M1A2 Abrams, который оценивается в шесть миллионов.
В издании полагают, что в случае, если Т-14 "Армата" найдет иностранного покупателя, вырученных денежных средств все равно будет недостаточно для серийного производства сотен таких танков для российской армии.
По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 "Армата" можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например туалетом.
В марте гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов заявил, что прибыльность контрактов производителя Т-14 "Армата" с Минобороны России оставляет желать лучшего.
В том же месяце директор по качеству и информационным технологиям "Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) Илья Баранов сообщил, что Т-14 "Армата" получил туалет.
В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".
В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил, Свердловская область).
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По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 "Армата" можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например туалетом.Там Там золотой унитаз. Не иначе...
Там Там золотой унитаз. Не иначе...они в наших старых плацкартных вогонах не ездили-не понимают што сокращать там нечего-разве што дыру в дне танка заварить))
Да уж. А сколько понтов вокруг Ароматы было. А теперь выяснилось, что очередной филиал парка патриот с зданием по работе духовников за 0,5 млрд руб. важнее.не согласен.да танк дорогой .... будут закупать малыми партиями и насыщать ими какую нить одну военск. часть.он не массовая машина и ОБТ не станет.