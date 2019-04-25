Крейсер "Варяг" и БДК "Ослябя" вышли на учения с ВМС Китая

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) в среду вышли из Владивостока для участия в совместных с ВМС КНР учениях "Морское взаимодействие-2019", говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа РФ, поступившем в "Интерфакс".

Днем ранее главную базу ТОФ покинули спасательное судно "Игорь Белоусов" и корвет "Совершенный", отмечается в сообщении.

"Планируется, что корабли примут участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019". Старшим похода назначен заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков", - говорится в сообщении пресс-службы округа.