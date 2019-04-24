Теплоход "Капитан Данилкин" доставил грузы на остров Земля Александры для обеспечения базы Северного флота

ЦАМТО, 23 апреля. Действующий в интересах Северного флота теплоход "Капитан Данилкин" доставил более 11 тыс. т груза на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для обеспечения самой северной военной базы Арктический трилистник.

Судно встало у припая и приступило к разгрузке, которая продлится несколько дней.

Теплоход доставил запчасти для военной и специальной техники, которую эксплуатирует личный состав тактической группы Северного флота, дислоцированной на острове Земля Александры. Большую часть груза составляют строительные материалы для всесезонного аэродрома Нагурское. В настоящее время продолжается его строительство.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома будет способна принимать любые летательные аппараты без ограничения по массе, в том числе в летнее время. На сегодня строителями выполнено более двух третей запланированных работ, сообщает пресс-служба Северного флота.