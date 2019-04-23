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23.04.2019
РИА Новости

Глава минобороны КНДР примет участие в конференции по безопасности в Москве

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Военный парад
Военный парад, посвященный 70-летию основания армии КНДР.
Источник изображения: topwar.ru

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль возглавил делегацию страны, которая отправилась в Москву для участия в конференции по безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Делегация министерства народных вооруженных сил КНДР во главе с министром народных вооруженных сил, генералом армии товарищем Но Гван Чхолем 22 апреля отправилась из Пхеньяна для участия в восьмой конференции, посвященной международной безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Московская международная конференция по безопасности пройдет 23-25 апреля.

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Страны
КНДР
Россия
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