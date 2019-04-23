Глава минобороны КНДР примет участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль возглавил делегацию страны, которая отправилась в Москву для участия в конференции по безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Делегация министерства народных вооруженных сил КНДР во главе с министром народных вооруженных сил, генералом армии товарищем Но Гван Чхолем 22 апреля отправилась из Пхеньяна для участия в восьмой конференции, посвященной международной безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Московская международная конференция по безопасности пройдет 23-25 апреля.