Глава минобороны КНДР примет участие в конференции по безопасности в Москве
Военный парад, посвященный 70-летию основания армии КНДР.
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль возглавил делегацию страны, которая отправилась в Москву для участия в конференции по безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Делегация министерства народных вооруженных сил КНДР во главе с министром народных вооруженных сил, генералом армии товарищем Но Гван Чхолем 22 апреля отправилась из Пхеньяна для участия в восьмой конференции, посвященной международной безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Московская международная конференция по безопасности пройдет 23-25 апреля.
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