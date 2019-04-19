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19.04.2019
ЦАМТО

В США начались испытания передаваемых ВВС Греции вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор"

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Bell OH-58D Kiowa Warrior
Легкий разведывательно-ударный вертолет Bell OH-58D Kiowa Warrior ВВС Туниса.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 18 апреля. Греческие СМИ опубликовали фотографии с испытаний первого разведывательного вертолета OH-58D "Кайова Уорриор", переданного ВС Греции из состава ВС США.

По информации E-amyna.com, вертолеты OH-58D проходят испытания в Форт-Эстис (шт.Вирджиния). Предполагается, что они будут доставлены в Грецию морским транспортом. Первая партия должна прибыть в мае в порт Волос. Оттуда часть из них выполнит перелет в Стефановикио, а остальные будут доставлены в места дислокации автомобильным транспортом.

Как сообщал ЦАМТО, с 2014 года с вооружения СВ США было снято значительное количество вертолетов OH-58 "Кайова Уорриор". На продажу было выставлено около 600 машин данного типа в различном состоянии. Ранее 16 вертолетов были закуплены ВС Хорватии, еще 24 ед. – Тунисом.

Греческие СМИ впервые сообщили о направленном Грецией в США запросе на поставку 70 вертолетов "Кайова Уорриор" из состава ВС в начале 2017 года.

В январе 2018 года Совет правительства Греции по иностранным делам и обороне (KYSEA) одобрил принятие 70 снятых с вооружения СВ США вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор".

Сами вертолеты передаются СВ Греции безвозмездно в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles), однако для их восстановления и доставки в страну KYSEA одобрил выделение 44,16 млн. евро (52,8 млн. долл.).

По имеющейся информации, передаваемый пакет включает 36 полностью оборудованных вертолетов, 24 машины для обучения с неполным составом оборудования, а также 10 ед. – в качестве источника запасных частей.

В настоящее время около 180 вертолетов ВВС Греции размещены на трех основных авиабазах: Стефановикио, Мегара и Александрия.

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Страны
Греция
США
Тунис
Хорватия
Продукция
Bell OH-58
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