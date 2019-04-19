В ВДВ России проходит контрольная поверка с участием 32 тыс. военнослужащих

Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017.

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 32 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России задействованы в контрольной проверке, которая продлится до 30 апреля, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"В ходе контрольной проверки будут оценены практические навыки и теоретические знания личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки. Кроме того, будут проверены способность воинских частей осуществить приведение в высшие степени боевой готовности, состояние материально-технического обеспечения, а также организация повседневной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, к контрольной проверке по итогам зимнего периода обучения привлечены все дивизии и бригады ВДВ РФ.

Ранее на этой неделе в Минобороны РФ сообщили, что в ВДВ завершился процесс формирования трех танковых батальонов. Батальоны, которые оснащены модернизированными танками Т-72Б3, созданы в Псковской, Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях и десантно-штурмовой бригаде в Камышине.

Сообщалось, что Воздушно-десантные войска России в 2018 году должны были получить более 30 модернизированных танков Т-72Б3. В прошлом ноябре российские военные сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" командующий ВДВ РФ заявил, что в 2018 году численность Воздушно-десантных войск была увеличена.