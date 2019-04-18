Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о новой встрече в так называемом "нормандском формате", о которой заявлял лидер Украины Петр Порошенко.

"Мне об этом ничего неизвестно. С нами это никто не обсуждал", - сказал В.Путин журналистам после заявления по итогам российско-таджикских переговоров, отвечая на вопрос, собирается ли он принять участие в такой встрече.

В.Путин отметил, что такой встречи в его рабочем графике нет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко не исключил встречу лидеров "нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 апреля не подтвердил планов участия В.Путина в торжествах в Нормандии. "Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике президента поездка в эти даты в Нормандию.

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.