Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели

ЦАМТО, 17 апреля. В течение недели в войска Южного военного округа поступило около 30 ед. современных видов вооружения и военной техники.

Об оснащении войск ЮВО рассказал командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Дворников (приведено в изложении пресс-служба ЮВО).

"На прошедшей неделе в соединения и воинские части округа поступило более 10 ед. автомобильной техники, в том числе современные образцы автомобилей УАЗ, КамАЗ и НефАЗ, артиллерийские соединения приняли на вооружение более 10 ед. реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", а в соединении специального назначения приняли на вооружение новейшие образцы техники специальной связи", – сообщил А.Дворников.

В текущем году на вооружение соединений и воинских частей Южного военного округа поставлено около 200 ед. вооружения и военной техники различной номенклатуры.

Всего в 2019 году на вооружение войск ЮВО планируется поставить более 1,2 тыс. ед. вооружения и военной техники. В результате выполнения годового плана перевооружения доля современных образцов военной техники превысит показатель в 66 проц.