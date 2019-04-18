Войти
18.04.2019
Интерфакс-АВН

Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

244
0
0
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, призывающую прекратить поддержку США военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

В заявлении в Сенат, опубликованном Белым домом, Д.Трамп назвал резолюцию "ненужной". По его мнению, она негативно повлияет на внешнюю политику США.

Данное вето является вторым за президентство Д.Трампа.

В прошлом месяце президент США наложил вето на резолюцию Конгресса, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

В марте Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Д.Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене.

В поддержку резолюции выступили 54 сенатора, 46 высказались против.

Один из авторов законопроекта сенатор Берни Сандерс назвал голосование Сената в среду "чрезвычайно важным днем".

В начале апреля резолюция была принята Палатой представителей США. По данным американских СМИ, "за" резолюцию проголосовали 247 конгрессменов, а "против" - 175.

Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан Палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.

Ранее СМИ сообщали, что американские законодатели выдвинули эту инициативу в связи с действиями арабской коалиции в Йемене, которые привели к гуманитарному кризису, а также в связи с обвинениями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Мексика
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
24.12.2018
Восток или Украина: в США назвали места начала Третьей мировой
09.04.2018
"Воздух!" США интегрируют Patriot и THAAD 3.0 для совершенствования ПВО-ПРО
11.01.2017
Военные новости: военно-морские амбиции Ирана
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
05.10.2012
Новый опасный мир дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26