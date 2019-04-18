Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, призывающую прекратить поддержку США военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

В заявлении в Сенат, опубликованном Белым домом, Д.Трамп назвал резолюцию "ненужной". По его мнению, она негативно повлияет на внешнюю политику США.

Данное вето является вторым за президентство Д.Трампа.

В прошлом месяце президент США наложил вето на резолюцию Конгресса, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

В марте Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Д.Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене.

В поддержку резолюции выступили 54 сенатора, 46 высказались против.

Один из авторов законопроекта сенатор Берни Сандерс назвал голосование Сената в среду "чрезвычайно важным днем".

В начале апреля резолюция была принята Палатой представителей США. По данным американских СМИ, "за" резолюцию проголосовали 247 конгрессменов, а "против" - 175.

Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан Палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.

Ранее СМИ сообщали, что американские законодатели выдвинули эту инициативу в связи с действиями арабской коалиции в Йемене, которые привели к гуманитарному кризису, а также в связи с обвинениями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.