Sabah (Турция): сценарии вокруг С-400

В связи с покупкой Турцией С-400 США будут давить на нее со всех сторон. Турция будет сопротивляться. Турецкая «Сабах» попыталась оценить, что может сделать Америка и чем может ответить Турция, описав несколько возможных сценариев развития событий. В любом случае, Америка постарается причинить Турции вред. Но отступать турки не собираются.

США в связи с покупкой Турцией С-400 будут давить на нее со всех сторон. Турция будет сопротивляться. Попытаемся оценить, что может сделать Америка и как может ответить Турция.

Самый обсуждаемый сценарий: Турция может подвергнуться военному эмбарго. На самом деле это может произойти на разных уровнях. Начиная от возможной отмены поставок Ф-35 (F-35) и заканчивая включением в черный список таких наших компаний, как "Аселсан" (Aselsan). Мы не можем знать, как далеко зайдет Америка, но она неизбежно сделает по крайней мере некоторые шаги, которые причинят нам вред.

Турция может обсуждать эту ситуацию. Приостановка поставок Ф-35 навредит нам, но и проекту нанесет урон. Потребность Турции в боевых самолетах налицо. Срок эксплуатации Ф-16 (F-16) может составить еще не более десяти лет. За десять лет, конечно, можно найти средства, но также нужны решения в краткосрочной перспективе. Особенно учитывая условия вокруг Турции, ситуация может показаться пугающей.

Но я не устаю повторять: даже если мы не купим С-400, действия Америки невозможно предсказать. Турция должна искать пути обеспечения устойчивости своих оборонных систем хотя бы в краткосрочный период.

Америка может обратиться и к комплексному эмбарго, которое охватит не только Ф-35. Но пока это еще не очень близкая перспектива. Разумеется, США сделают это, если захотят, но этот шаг будет иметь такие последствия, как сужение американского рынка вооружений, предоставление России и Китаю полного доступа к турецкому рынку, подготовка почвы для похожих случаев в дальнейшем. Поэтому, такого рода шаги Америки, может быть, и причинят вред Турции, но в результате Америка полностью потеряет Турцию. От малого, как говорится, бывает малое, от большого - большое.

Третий сценарий - вопрос исключения Турции из НАТО. Это нереалистичный сценарий по крайней мере сейчас.

Как известно, НАТО не предусматривает механизма исключения кого-либо из своих членов. Америка сама по себе не сможет исключить Турцию. Практически это будет означать конец НАТО, а если Америка покончит с НАТО, тогда и делать будет особенно нечего.

А четвертый, еще более пессимистичный сценарий, который пока никто не озвучивал, - вероятность конфликта Америки и Турции. Это тоже по крайней мере пока не очень реалистично. Ведь если Америка, которая избегает прямого вмешательства даже в такие регионы, как Сирия и Венесуэла, собирается напасть на Турцию, значит, обо всем этом не стоит говорить.

Остается наиболее реалистичный сценарий. Америка пожелает пригрозить Турции экономической дубинкой. Именно к этому сценарию Турции следует готовиться больше всего. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это тоже причинит нам вред. Как минимум поставит в затруднительное положение. Однако нужно сказать и следующее: Турция уже перешла Рубикон.

Если свернуть с этого пути, это будет иметь не только экономические, но и стратегические издержки. Отказ от стратегических потребностей из-за экономического давления будет иметь непоправимые последствия.

Экономика наладится, но стратегические потери будут невосполнимы. Поэтому важно быть готовыми к экономическому давлению и продолжать обсуждать эту тему за столом переговоров. Турция, которая сможет дать отпор до того, как получит С-400, будет обладать гораздо более широким простором для действий.

Хасан Басри Ялчин (Hasan Basri Yaln)

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