Патрушев заявил, что к 15 июля правительство должно подготовить актуализированные основы госполитики РФ в космосе

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина к 15 июля текущего года должно подготовить актуализированные Основы госполитики РФ в космосе до 2030 года и на дальнейшую перспективу, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Дано поручение правительству, и они будут к 15 июля подготовлены и представлены президенту на утверждение указом", - сказал он журналистам по итогам заседания Совбеза, посвященного развитию отечественной космической отрасли.

"Что важно - будет подготовлена и стратегия развития госкорпорации "Роскосмос", и там, конечно, мы учтем цели, задачи, которые будут заложены в глобальном варианте, а также будут расписаны более детально", - сказал Н.Патрушев.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что основы госполитики РФ в космической отрасли до 2030 года нуждаются в актуализации.

"Прежде всего, нужно актуализировать основы госполитики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций", - сказал президент на заседании Совета безопасности РФ.