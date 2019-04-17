Патрушев назвал дату готовности Стратегии развития "Роскосмоса"

Правительству поручено подготовить Оновы государственной политики освоения космоса и Стратегию развития "Роскомоса" к 15 июля. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, передает 16 апреля ТАСС.

Документы разработают и представят президенту на утверждение указом, пояснил он.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин потребовал в ходе заседания Совбеза разобраться с ценами на работы по строительству космодрома Восточный и завершить их как можно скорее.Также глава государства призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, актуализировать основы госполитики в космической сфере на период до 2030 года и завершить создание комплексов для "Ангары-А5" и "Ангары-А5М".

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

Строительство сопровождалось громкими скандалами о растрате. В феврале 2018 года четыре фигуранта дела о хищении свыше 1,3 млрд рублей получили от 4,5 года до 8 лет лишения свободы. В 2017 году в суды были направлены 49 уголовных дел о злоупотреблениях при возведении космодрома.