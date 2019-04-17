Войти
17.04.2019
Известия.ru

Патрушев назвал дату готовности Стратегии развития "Роскосмоса"

512
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Правительству поручено подготовить Оновы государственной политики освоения космоса и Стратегию развития "Роскомоса" к 15 июля. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, передает 16 апреля ТАСС.

Документы разработают и представят президенту на утверждение указом, пояснил он.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин потребовал в ходе заседания Совбеза разобраться с ценами на работы по строительству космодрома Восточный и завершить их как можно скорее.Также глава государства призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, актуализировать основы госполитики в космической сфере на период до 2030 года и завершить создание комплексов для "Ангары-А5" и "Ангары-А5М".

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

Строительство сопровождалось громкими скандалами о растрате. В феврале 2018 года четыре фигуранта дела о хищении свыше 1,3 млрд рублей получили от 4,5 года до 8 лет лишения свободы. В 2017 году в суды были направлены 49 уголовных дел о злоупотреблениях при возведении космодрома.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
29.11.2016
Космос по-китайски
21.01.2016
Россия отказывается от ряда космических программ
02.12.2015
Деньги доставили на орбиту
16.04.2013
Портфель со звездами
06.04.2009
Роскосмос определился с создателем новой ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя