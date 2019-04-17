Войти
17.04.2019
Lenta.ru

Су-25СМ уничтожили "врага" под Челябинском

409
0
+1

tvzvezda.ru

Экипажи штурмовиков Су-25СМ в ходе учений в Челябинской области отработали уничтожение условного противника. Кадры упражнений опубликовала "Звезда".

В ходе учений было применено около сотни бомб и ракет, сбрасываемых с разных высот. В качестве целей выступали мишени, имитирующие вражеские командные пункты, транспортные узлы и колонны бронетехники.

Ранее в апреле телеканал показал стрельбу по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ.

Су-25СМ является модификацией Су-25. Штурмовик получил обновленный комплекс бортового оборудования и радиолокационный прицельный комплекс, а также управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой и средней дальности. Первый модернизированный самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2001.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Т-80
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX
Похожие новости
18.05.2016
Сила чучхе
06.11.2013
Лучший самолет несостоявшейся войны
05.09.2011
Главная составляющая МАКСа-2011 – военная
06.07.2010
Подмосковные итоги
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя