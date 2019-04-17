Су-25СМ уничтожили "врага" под Челябинском

tvzvezda.ru

Экипажи штурмовиков Су-25СМ в ходе учений в Челябинской области отработали уничтожение условного противника. Кадры упражнений опубликовала "Звезда".

В ходе учений было применено около сотни бомб и ракет, сбрасываемых с разных высот. В качестве целей выступали мишени, имитирующие вражеские командные пункты, транспортные узлы и колонны бронетехники.

Ранее в апреле телеканал показал стрельбу по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ.

Су-25СМ является модификацией Су-25. Штурмовик получил обновленный комплекс бортового оборудования и радиолокационный прицельный комплекс, а также управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой и средней дальности. Первый модернизированный самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2001.