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17.04.2019
ТАСС

Борисов рассказал о причинах спада в ракетно-космической промышленности в 2018 году

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер отметил, что это связано со снижением гособоронзаказа

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Авиационная и ракетно-космическая промышленность показали спад в 2018 по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на коллегии Минпромторга РФ.

"Надо констатировать некое падение в авиационной и ракетно-космической промышленности, но это понятно - за счет снижения гособоронзаказа [ГОЗ]", - отметил Борисов.

При этом рост показали промышленность обычных вооружений (101,7%), радиоэлектронная промышленность (108,8%), промышленность боеприпасов и спецхимии (102,7%) и судостроение (101,5%).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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