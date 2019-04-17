Фрегат "Адмирал Касатонов" может выйти на второй этап ходовых испытаний в конце апреля

На судостроительном заводе "Северная верфь" уточнили, что это может произойти 20-21 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", носитель крылатых ракет "Калибр-НК", может выйти в море на второй этап заводских ходовых испытаний до конца апреля, сообщили ТАСС во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь".

"Скорее всего, это может произойти 20 или 21 апреля, но не исключено, что выход корабля в море может задержаться еще на несколько дней", - сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев сообщал, что "Адмирал Касатонов" уйдет на второй этап заводских ходовых испытаний в конце марта - начале апреля этого года.

"Адмирал Касатонов" - первый в серии и второй построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Его передача флоту запланирована в конце 2019 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" находится в составе Северного флота. Основное вооружение фрегатов данного проекта - два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" и "Оникс" каждый.