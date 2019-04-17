Войти
17.04.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" может выйти на второй этап ходовых испытаний в конце апреля

483
0
0
Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".
Источник изображения: ПАО СЗ "Северная верфь"

На судостроительном заводе "Северная верфь" уточнили, что это может произойти 20-21 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", носитель крылатых ракет "Калибр-НК", может выйти в море на второй этап заводских ходовых испытаний до конца апреля, сообщили ТАСС во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь".

"Скорее всего, это может произойти 20 или 21 апреля, но не исключено, что выход корабля в море может задержаться еще на несколько дней", - сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев сообщал, что "Адмирал Касатонов" уйдет на второй этап заводских ходовых испытаний в конце марта - начале апреля этого года.

"Адмирал Касатонов" - первый в серии и второй построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Его передача флоту запланирована в конце 2019 года.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" находится в составе Северного флота. Основное вооружение фрегатов данного проекта - два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" и "Оникс" каждый.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
Похожие новости
20.07.2018
Андреевский флаг на "Адмирале Горшкове" поднимут накануне Дня ВМФ
19.07.2018
Источник сообщил о скором вводе фрегата "Адмирал Горшков" в состав ВМФ
26.06.2018
Передачу фрегата "Адмирал Горшков" ВМФ перенесли на ноябрь
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя