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Известия.ru

Названы сроки передачи фрегатов с гиперзвуковым оружием ВМФ России

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Источник изображения: Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная Верфь"

Новейшие фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковыми ракетами будут переданы ВМФ РФ в 2025–2026 годах, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Корабли были заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля.

«Строительство продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025–2026 годов», — цитирует 23 июля Рахманова «РИА Новости».

По его словам, число ракетных шахт на фрегатам могут увеличить с 16 до 24.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок с применением средств воздушного нападения, уточняет «Газета.ру».

Все фрегаты являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс», а также гиперзвуковых ракет «Циркон». Таких систем вооружения пока нет ни на одном флоте мира, отмечают военные эксперты.

Головной корабль проекта «Адмирал Горшков» вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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