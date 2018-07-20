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20.07.2018
Военное обозрение

Андреевский флаг на "Адмирале Горшкове" поднимут накануне Дня ВМФ

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Фрегат "Адмирал Горшков" (проект 22350) войдет в состав Военно-морского флота 28 июля, накануне главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Церемония подъема Андреевского флага пройдет в Санкт-Петербурге на "Северной верфи". В мероприятии примут участие представители командования ВМФ, руководство ОСК и проектно-конструкторских организаций.

На следующий день после церемонии корабль займет свое место в парадном строю на Главном военно-морском параде.

В пресс-службе напомнили, что "Адмирал Горшков" прибыл в Финский залив несколько дней назад, совершив переход с Северного флота в составе отряда кораблей, в который также вошли крейсер "Маршал Устинов, большой противолодочный корабль "Североморск" " и АПЛ "Орел".

"Адмирал Горшков" – головной корабль проекта 22350, многие технические решения в фрегате реализованы впервые. Он способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. К настоящему времени корабль прошел 65 тыс. миль. Надежность его вооружения и силовой установки подтверждена.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т, их длина – 135 м, ширина – 16 м. Максимальная скорость – 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Экипаж – от 180-ти до 210 человек.

Фрегат имеет на вооружении пусковую установку для 16 ракет "Оникс" или "Калибр-НК", зенитный комплекс "Редут", артустановку А-192 (130 мм). В качестве противолодочного оружия имеет на борту комплекс "Пакет-НК". Может нести вертолет типа Ка-27.

19.07.2018
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Продукция
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Club-N
А-192
Адмирал Горшков
К-266 Орёл
Ка-27
П-800 Оникс
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