Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом во вьетнамский порт Камрань

Визит продлится до 21 апреля

ТАСС, 16 апреля. Отряд кораблей Тихоокеанского флота во вторник прибыл с визитом во вьетнамский порт Камрань, российских моряков ждут встречи с представителями вьетнамских ВМС и возложение венков к военному мемориалу "Камрань". Об этом сообщил в пресс-релизе официальный представитель флота Николай Воскресенский, отметив, что визит продлится до 21 апреля.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" прибыл с неофициальным визитом во вьетнамский порт Камрань <...> В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования четвертого военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием вьетнамского военного флота, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань", - сообщил капитан второго ранга.

Корабли вышли из Владивостока 1 апреля, совершили заход в порт Манилы. Основная задача дальнего похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепление военно-морского сотрудничества со странами АТР. Отряд российских кораблей примет участие в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2019".

Мемориал "Камрань", созданный в память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, отдавших жизни за мир в регионе, был открыт в 2009 году на месте обелиска, который раньше находился на территории военного аэродрома пункта тылового обеспечения Тихоокеанского флота.