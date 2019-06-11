"Не война же!": адмирал объяснил действия российский моряков

Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Часть экипажа российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" имела право на заслуженный отдых, потому что вахту в это время несли другие члены команды, заявил адмирал запаса Валентин Селиванов. Таким образом он объяснил действия российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером США 7 июня в Восточно-Китайском море. Некоторые интернет-пользователи осудили поведение россиян во время инцидента.

Адмирал запаса Валентин Селиванов, комментируя действия российских моряков большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" во время инцидента с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море, заявил, что экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.

"Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко", - сказал он НСН.

Он отметил, что в мирное время вахту должна в плановом режиме нести только часть команды, пока другая готовится к службе, а остальные отдыхают.

"Не война же!" - подчеркнул адмирал.

Советский и российский военачальник, адмирал Валентин Селиванов командовал пятой оперативной эскадрой ВМФ СССР в Средиземном море и возглавлял операцию по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море в 1988 году. В период с 1991 по 1996 годы был на посту начальника Главного штаба - первого заместителя Главнокомандующего ВМФ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 июня. В Восточно-Китайском море произошло сильное сближение американского крейсера USS Chancellorsville и российского корабля, в результате чего экипаж БПК был вынужден совершить экстренное маневрирование во избежание столкновения.

После случившегося ВМС США опубликовали в своем твиттере два видео, на которых запечатлен момент опасного сближения USS Chancellorsville и "Адмирала Виноградова". На одном из роликов видно, что с правого борта к американскому кораблю подходит российский эсминец класса "Удалой". На борту его палубы расположена красная звезда, а на корме стоят несколько мужчин.

На второй видеозаписи российский корабль уже очень близко проходит мимо американского крейсера.

Комментаторы в твиттере обратили внимание на поведение российских моряков, которые во время инцидента "загорали" на палубе судна. "В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", - подчеркнул один из участников обсуждения.

Другой пользователь предположил, что "российские моряки просто расслабляются". Еще один отметил, что российские военнослужащие "хорошо проводят время на борту".

"CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью!" - решил другой комментатор.

При этом в пресс-службе Тихоокеанского флота заявили, что это американский ракетный крейсер пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море, в результате чего последнему пришлось экстренно маневрировать.

"Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 м от корабля", - приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

На флоте сообщили, что из-за данного происшествия командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.

США, в свою очередь, возложили ответственность за инцидент на "Адмирала Виноградова", подчеркнув, что инцидент произошел в Филиппинском море. При этом в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ ранее отметили, что действия развивались в сопредельном Восточно-Китайском море.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса "Удалой" I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру ВМС США Chancellorsville", - приводит Reuters заявление спикера Седьмого оперативного флота США Клейтона Досса.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, эта провокация была сделана американскими моряками ради показного геройства. Он не уверен в том, что за этим стоит высокопоставленное командование, но признал, что назвать случайностью произошедшее нельзя, потому что профессионализм американских военных сомнений не вызывает.

"Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя. Не хватало еще, чтобы чья-то показная, легкомысленная храбрость привела к серьезному конфликту", - сказал сенатор ФАН.

Он не исключил и того, что американский крейсер намеренно шел на столкновение, но российские моряки избежали ненужной эскалации.

Озабоченность в связи с данным инцидентом выразил и председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Вот такой инцидент со столкновением двух военных кораблей США и России, который чуть было не произошел в Восточно-китайском море, чреват резким обострением между двумя странами. Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы", - написал парламентарий в своем твиттере.

"Адмирал Виноградов" - это большой противолодочный корабль. В апреле сообщалось, что он вместе с крейсером "Варяг", кораблями "Адмирал Трибуц", "Ослябя", "Совершенный", спасательным судном "Игорь Белоусов" и танкером "Иркут" прибыл в китайский порт для ежегодных совместных учений.

Лидия Мисник