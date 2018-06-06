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Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит во Вьетнам

07.06.2018 ТАСС 228 0
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Тихоокеанский флот. Архивное фото
Тихоокеанский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Также в Камрани прошел товарищеский матч по мини-футболу между российскими и вьетнамскими моряками

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в среду завершил визит во Вьетнам, куда прибыл с деловым визитом 3 июня. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил заход в порт Камрань (Вьетнам), куда прибыл с деловым визитом 3 июня. В порту состоялась торжественная церемония проводов отряда, на которой вместе с российскими дипломатами генерального консульства РФ в городе Хошимине присутствовали представители оборонного ведомства Вьетнама, командования военно-морского района национальных Военно- морских сил", - сказал Воскресенский.

Во время визита офицеры Тихоокеанского флота приняли участие в протокольной встрече с командованием регионального подразделения ВМС Вьетнама. Кроме того, в Камрани прошел товарищеский матч по мини-футболу между российскими и вьетнамскими моряками. Для экипажей кораблей отряда провели автобусные экскурсии по историческим местам региона.

После выхода из порта российские и вьетнамские корабли проведут совместные учения, в ходе которого моряки отработают организацию связи, проведение совместного тактического маневрирования и поиска и спасения на море, напомнил Воскресенский.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе с 7 мая, в общей сложности они проведут в море более двух месяцев. В рамках похода моряки посетят ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайских маневрах "Морское взаимодействие - 2018". Ранее во время похода российские корабли уже провели противолодочные учения в Филиппинском море.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
Филиппины
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
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