Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит во Вьетнам



Тихоокеанский флот. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Тихоокеанский флот. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Также в Камрани прошел товарищеский матч по мини-футболу между российскими и вьетнамскими моряками

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в среду завершил визит во Вьетнам, куда прибыл с деловым визитом 3 июня. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил заход в порт Камрань (Вьетнам), куда прибыл с деловым визитом 3 июня. В порту состоялась торжественная церемония проводов отряда, на которой вместе с российскими дипломатами генерального консульства РФ в городе Хошимине присутствовали представители оборонного ведомства Вьетнама, командования военно-морского района национальных Военно- морских сил", - сказал Воскресенский.

Во время визита офицеры Тихоокеанского флота приняли участие в протокольной встрече с командованием регионального подразделения ВМС Вьетнама. Кроме того, в Камрани прошел товарищеский матч по мини-футболу между российскими и вьетнамскими моряками. Для экипажей кораблей отряда провели автобусные экскурсии по историческим местам региона.

После выхода из порта российские и вьетнамские корабли проведут совместные учения, в ходе которого моряки отработают организацию связи, проведение совместного тактического маневрирования и поиска и спасения на море, напомнил Воскресенский.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе с 7 мая, в общей сложности они проведут в море более двух месяцев. В рамках похода моряки посетят ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайских маневрах "Морское взаимодействие - 2018". Ранее во время похода российские корабли уже провели противолодочные учения в Филиппинском море.