Депутат предложил катера Украины в качестве мишеней на стрельбах в Черном море

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил провести показательные учебные стрельбы в Черном море с захваченными украинскими катерами в качестве мишеней. Таким способом он порекомендовал отреагировать на участившиеся заходы военных кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

Ранее 15 апреля стало известно, что силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим в Черное море 14 апреля эсминцем "Росс" ВМС США. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

"Необходимо взять катера, которые были захвачены у украинской стороны при попытке прорыва в Керченском проливе. Их надо вывести на расстояние эффективного проведения стрельб системами "Бал" или "Бастион". И уничтожить в акватории Черного моря", — сказал в беседе с "Известиями" Шерин.

По его мнению, подобные действия не приведут к росту напряженности в регионе, потому что законные учения на своей территории — это нормальное явление.

Эти боевые стрельбы Черноморского флота необходимо будет широко освещать в СМИ, засняв их на видео, подчеркнул парламентарий.

"Может быть, когда люди увидят эффективность нашего оружия, тогда они поймут, что Российская Федерация настроена серьезно, и перестанут щекотать нам нервы", — сказал депутат.

Мотивация США в Черном море

Корабли США стали чаще заходить в Черное море, чтобы реабилитироваться за ряд имиджевых потерь в других частях мира, уверен Шерин.

"У американцев могут возникнуть реваншистские настроения. Сколько имиджевых потерь они понесли. В Сирии мы очень серьезно на их репутацию наступили. В Венесуэле нанесли имиджевый удар. Они хотели провести очередную цветную революцию, а им это не удалось, потому что Российская Федерация заступилась за законно избранного президента", — считает депутат.

При этом, если бы российские корабли находились у побережья США на таком же расстоянии, на каком американские корабли находятся в акватории Черного моря, не являясь черноморской державой, был бы крупный скандал, заключил парламентарий.

Активность НАТО в черноморском регионе возросла после провокации Украины в Керченском проливе. 2 апреля в США пообещали, что НАТО обеспечит проход украинских судов через пролив и расширит масштабы воздушной разведки над акваторией.

13 апреля закончились военные учения НАТО "Морской щит – 2019" в юго-западной части Черного моря. В них участвовали корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины. В связи с маневрами на дежурство были выведены разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Черноморского флота РФ.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав требование пограничников остановиться и совершая опасные маневры. В результате ФСБ была вынуждена силой задержать корабли и моряков.