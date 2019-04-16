Войти
16.04.2019
Известия.ru

Депутат предложил катера Украины в качестве мишеней на стрельбах в Черном море

433
1
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил провести показательные учебные стрельбы в Черном море с захваченными украинскими катерами в качестве мишеней. Таким способом он порекомендовал отреагировать на участившиеся заходы военных кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

Ранее 15 апреля стало известно, что силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим в Черное море 14 апреля эсминцем "Росс" ВМС США. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

"Необходимо взять катера, которые были захвачены у украинской стороны при попытке прорыва в Керченском проливе. Их надо вывести на расстояние эффективного проведения стрельб системами "Бал" или "Бастион". И уничтожить в акватории Черного моря", — сказал в беседе с "Известиями" Шерин.

По его мнению, подобные действия не приведут к росту напряженности в регионе, потому что законные учения на своей территории — это нормальное явление.

Эти боевые стрельбы Черноморского флота необходимо будет широко освещать в СМИ, засняв их на видео, подчеркнул парламентарий.

"Может быть, когда люди увидят эффективность нашего оружия, тогда они поймут, что Российская Федерация настроена серьезно, и перестанут щекотать нам нервы", — сказал депутат.

Мотивация США в Черном море

Корабли США стали чаще заходить в Черное море, чтобы реабилитироваться за ряд имиджевых потерь в других частях мира, уверен Шерин.

"У американцев могут возникнуть реваншистские настроения. Сколько имиджевых потерь они понесли. В Сирии мы очень серьезно на их репутацию наступили. В Венесуэле нанесли имиджевый удар. Они хотели провести очередную цветную революцию, а им это не удалось, потому что Российская Федерация заступилась за законно избранного президента", — считает депутат.

При этом, если бы российские корабли находились у побережья США на таком же расстоянии, на каком американские корабли находятся в акватории Черного моря, не являясь черноморской державой, был бы крупный скандал, заключил парламентарий.

Активность НАТО в черноморском регионе возросла после провокации Украины в Керченском проливе. 2 апреля в США пообещали, что НАТО обеспечит проход украинских судов через пролив и расширит масштабы воздушной разведки над акваторией.

13 апреля закончились военные учения НАТО "Морской щит – 2019" в юго-западной части Черного моря. В них участвовали корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины. В связи с маневрами на дежурство были выведены разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Черноморского флота РФ.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав требование пограничников остановиться и совершая опасные маневры. В результате ФСБ была вынуждена силой задержать корабли и моряков.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венесуэла
Греция
Грузия
Канада
Нидерланды
Россия
Румыния
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
Бал РК
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
15.04.2019
НАТО завершил учения Sea Shield 2019 в Черном море
09.04.2019
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
09.04.2019
Черноморский флот вывел на дежурство ударные корабли для наблюдений за учениями НАТО
09.04.2019
Черноморский флот РФ отслеживает учения НАТО в Черном море
09.04.2019
Корабли Черноморского флота начали дежурство в районе учений НАТО
1 комментарий
№1
16.04.2019 08:22
Согласен.Возвращать бандеровским бандформированиям оружие и глупо и преступно,а лучшего применения для бандеровских лоханок не найти...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике