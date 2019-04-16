НАТО по приказу Пентагона игнорирует любые контакты с Россией

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - отметил российский дипломат. Замглавы МИД назвал абсурдным само решение Североатлантического альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

По словам Грушко, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

"Парадокс, но сегодняшние отношения Россия - НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО, - под холодную войну. Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", - добавил высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону. При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на "экономичные, точечные и эффективные средства".

"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе", - добавил замглавы МИД.

По словам Грушко, обновление НАТО было бы возможно через установление подлинного стратегического партнерства с Россией.

Таким образом, Грушко прокомментировал озвученные ранее заявления командующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала ВС США Кертиса Скапаротти.