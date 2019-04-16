Harimau: "Тигр" по-индонезийски

Турецко-индонезийский танк "Тигр" пошёл в серию. Вчера, 14 апреля, портал kontan.co.id сообщил о том, что Минобороны Индонезии заказало компании PT Pindad первую партию серийных танков Harimau.

"Тигр" — классический представитель современных средних танков. Машину в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) разработала турецкая корпорация FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad. При этом турецкий танк получил название Kaplan, а индонезийский — Harimau (оба слова переводятся как "Тигр").

Опытный образец танка Harimau. Источник изображения: kontan.co.id

Согласно контракту, в течение трёх лет PT Pindad передаст армии неназванное количество танков (по неофициальным данным, 18-20). Стоимость машин составит $135 млн. Информация о комплектации индонезийской версии танка не разглашается.

В базовой версии "Тигр" построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатомёты, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.