Демонстрация комплектного прототипа "среднего" танка Kaplan MT

На состоявшемся 5 октября 2017 года в индонезийском городе Чилегон (провинция Бантен, Ява) военном параде в честь 72-летия вооруженных сил Индонезии, помимо прочего, был продемонстрирован комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT (Medium Tank) в классе боевого веса 35 тонн, создаваемого по программе Modern Medium Weight Tank (MMWT) совместно турецкой компанией FNSS Savunma Sistemleri и,индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad.

Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки на военном параде в честь 72-летия вооруженных сил Индонезии в Чилегоне (провинция Бантен, Ява), 05.10.2017 (с) bik / defense-studies.blogspot.сom

Программа создания танка была начата в соответствии с подписанным обеими компаниями соглашением в 2014 году, преимущественно в интересах вооруженных сил Индонезии. Работы по проектированию были начаты в начале 2016 года. Фактически FNSS играет головную роль в разработке машины. Танк выполнен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки FNSS, близком к шасси ранее представленной этой компанией новой БМП FNSS Kaplan 30.

Первый прототип танка Kaplan MT был построен FNSS и впервые продемонстрирован на оборонной выставке IDEF-2017 в Стамбуле в начале мая 2017 года - однако с макетной башней. Второй изготовленный FNSS прототип без башни (фактически шасси) был 23 сентября доставлен из Турции в Индонезию российским транспортным самолетом Ил-76ТД. На предприятии PT Pindad в Бандунге шасси было оснащено башней CMI-3105HP серии Cockerill 3000 производства бельгийской компании CMI Defence со 105-мм пушкой также производства CMI Defence. В данном виде второй комплектный образец и принял участие в параде 5 октября в Чилегоне.

По соглашению 2014 года с CMI Defence объединение PT Pindad организует лицензионное производства башени серии Cockerill 3000 в вариантах CSE 90LP с 90-мм пушкой (для оснащения бронированных машин Badak с колесной формулой 6х6) и CMI-3105HP со 105-мм пушкой (для оснащения танка Kaplan MT и бронированных машин Pandur II с колесной формулой 8х8), однако на продемонстрированном в Индонезии прототипе Kaplan MT стояла башня, импортированная из Бельгии. Можно предположить, что шасси танка и при серийном производстве будет фактически изготавливаться FNSS.

Согласно заявлениям представителей FNSS, в своем нынешнем облике прототипы танка далеки от готовых к производству машин, и по результатам предстоящих обширных испытаний в конструкцию машины могут быть внесены серьезные изменения. Также планируется изготовить один образец для испытаний на подрыв.

Танк имеет классическую компоновку, ходовая часть с шестью обрезиненными катками на борт и задним ведущим колесом, подвеска торсионная. Корпус выполнен сварным из стальной брони, танк дополнительно оснащен модулями композитной защиты и усиленной противоминной защитой. Мощность и тип дизельного двигателя прямо не называются, но судя по приводимой удельной мощности "более 20 л.с./т", двигатель должен иметь мощность более 700 л.с., трансмиссия автоматическая. Заявлена максимальная скорость по шоссе 70 км/ч и запас хода до 450 км. Также танк оснащен вспомогательной дизельной силовой установкой.

Танк имеет длину 7 м, ширину 3,2 м в ширину и высоту 2,7 м. Декларируется, что машина будет способна преодолевать брод глубиной 1,2 м, ров шириной 2 м и стенку высотой 0,9 м.

Экипаж танка три человека. Боевое отделение представляет собой двухместную стальную бронированную башню CMI-3105HP разработки CMI Defence с оснащенной дульным тормозом 105-мм нарезной пушкой CMI Defence и спаренным 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в укладке в корпусе машины. Приводы наведения башни и пушки электрические с цифровым управлением, пушка имеет углы вертикального наведения от -10 до + 42 град. Орудие способно вести огонь стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.

Система управления огнем цифровая дублированная, со стабилизированными круглосуточными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером) у командира и наводчика, наводчик должен иметь панорамный прицел. Танк оснащен информационно-управляющей системой, навигационной системой, системой кругового обзора при помощи видеокамер, датчиками лазерного облучения и дымовым гранатометами. Имеется мощная система кондиционирования, система защиты от ОМП, автоматизированная противопожарная система.

Согласно заявлению руководства PT Pindad, заявляемая потребность индонезийской армии в данном танке составляет 300 единиц, при этом первый заказ может составить 100 танков.

Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки на репетиции военного парада в честь 72-летия вооруженных сил Индонезии в Чилегоне (провинция Бантен, Ява), 02.10.2017 (с) bik / defense-studies.blogspot.сom

Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки после сборки на предприятии индонезийского объединения PT Pindad в Бандунге, сентябрь 2017 года (с) Anadolu / defense-studies.blogspot.сom

Доставленное из Турции в Индонезию шасси второго прототипа "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки, 23.09.2017 (с) defense-studies.blogspot.сom

Видео парада в Чилегоне: