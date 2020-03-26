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WarSpot

Турецкий «Тигр» пошёл в серию

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Турецкая армия вооружается новыми танками. Вчера, 24 марта, портал janes.com сообщил о том, что компания FNSS поставила турецкой армии первые серийные образцы нового среднего танка Kaplan.

Согласно официальной классификации, в турецкой армии Kaplan будет считаться «гусеничной противотанковой машиной». Первые два предсерийных образца были поставлены армии в декабре прошлого года, а сейчас стало известно о передаче в войска первых шести серийных машин.

Боевая машина Kaplan

Источник изображения: defence-blog.com

Первые образцы танка Kaplan дополнительно оснащаются ПТРК «Корнет». При этом компания Roketsan уже объявила о том, что на Kaplan испытан новый турецкий ПТРК OMTAS, и в дальнейшем планируется использование этих ракетных комплексов на новых боевых машинах.

Kaplan (тур. — «Тигр») — классический представитель современных средних танков. Машину в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) разработала турецкая корпорация FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad. Планируется, что основным заказчиком нового танка станут вооружённые силы Индонезии, при этом в FNSS указывают на его высокий экспортный потенциал.

Турецкий «Тигр» построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV с 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатомёты, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.

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Бельгия
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