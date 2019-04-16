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16.04.2019
Военное обозрение

Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню

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Израильские военные не позволят женщинам служить в бронетанковом корпусе, несмотря на успешный ход пилотного проекта, в рамках которого 10 представительниц прекрасного пола проходили соответствующую подготовку. Об этом в воскресенье сообщили в Армии обороны Израиля.

Источник изображения: topwar.ru

Решение заморозить проект было принято на основе ситуационной оценки сухопутных войск, которая показала, что следующий этап пилотной программы "потребует значительно большего количества персонала и ресурсов".

Основное внимание в процессе тестирования уделялось физическим способностям новобранцев женского пола, которые во главе с военным-мужчиной несли службу на танках "Меркава Марк III". На всех этапах программы девушек сопровождали опытные командиры танков, врачи, диетологи и специалисты по фитнесу.

Она стартовала с 15 новобранцами, причем двое из них бросили занятия спустя две недели. Затем оставшихся 13 девушек разделили на три отряда. Десять из них после успешного завершения курсов были отправлены на египетскую границу в 80-ю дивизию, четверо женщин стали командирами танков, в частности, 20-летний сержант Шарлотта Пелед-Давидович, перебравшаяся в Израиль из Англии два года назад.

Женская служба в бронетанковом корпусе вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных офицеров и религиозных деятелей. Как утверждал бывший главный раввин АОИ Исраэль Вайс, если солдат женского и мужского пола поместить "в закрытую коробку на неделю, то через девять месяцев вы получите маленького танкиста".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Египет
Израиль
Продукция
Merkava
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1 комментарий
№1
16.04.2019 11:21
Ну и чего? У нас тоже,  пока только  для танкового биатлона, такая же программа стартовала,  по идее некоторых военачальников, не будем называть фамилию. Так что маленьких танкистов у нас в стране через 9 месяцев станет точно намного больше. Но в любом случае для нашей страны это прекрасно. Шойгу Медведеву с повышением рождаемости  нос утрет, это уж точно!
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