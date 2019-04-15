Рогозин подарил Борисоглебску капсулу корабля "Союз" в память о маршале Неделине

Митрофан Неделин погиб на космодроме Байконур 24 октября 1960 года при подготовке к испытательному пуску баллистической ракеты Р-16

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подарил Борисоглебску спускаемую капсулу корабля "Союз ТМА-20М" в память о родившемся в этом городе маршале Митрофане Неделине, погибшем на Байконуре при взрыве ракеты Р-16 в 1960 году. Об этом сообщили в субботу ТАСС в госкорпорации.

"Спускаемая капсула транспортного космического корабля "Союз ТМА-20М" была подготовлена специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" и установлена на территории городского парка в День космонавтики, 12 апреля. Капсула передана городу в память о маршале Митрофане Неделине, который родился в Борисоглебске", - сказали в Роскосмосе. Там добавили, что установка капсулы также призвана подчеркнуть значение Борисоглебского авиационного училища, подготовившего большое число летчиков и летчиков-космонавтов.

Открытие памятной капсулы состоялось в субботу при участии Рогозина. Гендиректор Роскосмоса - почетный гражданин Борисоглебска, напомнили в корпорации.

В спускаемом аппарате "Союз ТМА-20М" в сентябре 2016 года на Землю с Международной космической станции вернулись российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс.

Советский военачальник - главный маршал артиллерии Митрофан Неделин внес существенный вклад в создание Ракетных войск стратегического назначения и стал первым главнокомандующим этого вида вооруженных сил. При его активном участии велась разработка первых советских баллистических ракет. Тесно сотрудничал с такими конструкторами как Сергей Королев и Михаил Янгель.

Неделин погиб на космодроме Байконур 24 октября 1960 года при подготовке к испытательному пуску баллистической ракеты Р-16. Всего в той катастрофе погибло, по разным данным, от 78 до 126 человек. Маршал Неделин сгорел в пожаре от взорвашегося топлива ракеты, так как сидел на стуле возле стартовой площадки. Конструктор ракеты Янгель остался жив благодаря вредной привычке - в момент взрыва он был в курилке.