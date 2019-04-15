Тихоокеанский флот совместно с военно-морскими силами Филиппин проводят совместные учения в Южно-Китайском море

Владивосток. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил визит на Филиппины, сообщает в субботу пресс-служба флота.

"13 апреля отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" завершил программу неофициального визита в столицу Республики Филиппины Манилу. После выхода из порта корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Филиппин в Южно-Китайском море приступили к проведению учений, в ходе которых отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организация связи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после выхода из порта корабли ТОФ и ВМС Филиппин в Южно-Китайском море приступили к учениям, в ходе которых отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организации связи.

Как сообщалось, корабли ТОФ находились в Маниле с 8 апреля. За это время, командир отряда Сергей Алантьев нанес визит вежливости командующему ВМС Филиппин. Также тихоокеанцы возложили венок к памятнику национальному герою Хосе Рисалю, приняли участие в товарищеских спортивных соревнованиях.