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15.04.2019
Интерфакс-АВН

В НАТО рассчитывают убедить Москву в отсутствии угрозы сотрудничества альянса с Грузией

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Учения ВС Грузии и США
Учения ВС Грузии и США.
Источник изображения: (c) ekhokavkaza.com

Тбилиси. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - В НАТО надеются убедить Москву в том, что сотрудничество альянса с Грузией не представляет угрозы для России.

"Мы делаем максимум для того, чтобы убедить Россию, что наше сотрудничество (с Грузией) для них не представляет угрозы. НАТО не является угрозой для России", - заявил в пятницу специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

"Нам от России и Грузии нечего скрывать. Я никогда не разделял теорию, что если НАТО близко от российских границ, значит, это представляет угрозу для России. С 1949 года членом НАТО является Норвегия, страна, которая граничит с Россией. Со стороны Норвегии России опасность не угрожает. Так что мы можем ясно это продемонстрировать конкретными примерами и на протяжении десятилетий. У России все же такое представление и постоянно говорят, что им не нравится партнерство и сотрудничество НАТО и Грузии", - сказал Дж.Аппатурай, говоря об обеспокоенности, неоднократно высказанной представителями РФ по поводу приближения альянса к российским границам.

При этом Дж.Аппатурай считает, что причина, по которой Москва постоянно поднимает тему сотрудничества НАТО с Грузией, не только в этом.

По его мнению, "в России считают, что могут определять параметры внешней политики и ориентацию соседних стран".

Как заявляет Дж.Аппатурай, в НАТО напоминают России о том, что "суверенные государства принимают независимые решения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
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