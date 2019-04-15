В НАТО рассчитывают убедить Москву в отсутствии угрозы сотрудничества альянса с Грузией

Тбилиси. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - В НАТО надеются убедить Москву в том, что сотрудничество альянса с Грузией не представляет угрозы для России.

"Мы делаем максимум для того, чтобы убедить Россию, что наше сотрудничество (с Грузией) для них не представляет угрозы. НАТО не является угрозой для России", - заявил в пятницу специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

"Нам от России и Грузии нечего скрывать. Я никогда не разделял теорию, что если НАТО близко от российских границ, значит, это представляет угрозу для России. С 1949 года членом НАТО является Норвегия, страна, которая граничит с Россией. Со стороны Норвегии России опасность не угрожает. Так что мы можем ясно это продемонстрировать конкретными примерами и на протяжении десятилетий. У России все же такое представление и постоянно говорят, что им не нравится партнерство и сотрудничество НАТО и Грузии", - сказал Дж.Аппатурай, говоря об обеспокоенности, неоднократно высказанной представителями РФ по поводу приближения альянса к российским границам.

При этом Дж.Аппатурай считает, что причина, по которой Москва постоянно поднимает тему сотрудничества НАТО с Грузией, не только в этом.

По его мнению, "в России считают, что могут определять параметры внешней политики и ориентацию соседних стран".

Как заявляет Дж.Аппатурай, в НАТО напоминают России о том, что "суверенные государства принимают независимые решения".