Министр обороны отметил стабильные поставки вооружений в армию предприятиями отечественного ОПК

ЦАМТО, 12 апреля. Предприятия ОПК вышли на стабильные поставки вооружений в Российскую армию, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги заседания, которое прошло в рамках Единого дня приемки военной продукции.

"В частности, по вертолетам мы идем с серьезным перевыполнением этого плана. Это касается и Казанского, и Улан-Удэнского заводов", – пояснил Сергей Шойгу.

Говоря о проблемных прежде вопросах, связанных с модернизацией и ремонтом, особенно стратегических бомбардировщиков, министр обороны отметил, что "тут работа также идет планово".

"Мы решили все те проблемы, которые стояли перед нами по ремонту и модернизации этих воздушных судов на протяжении нескольких лет", – подчеркнул Сергей Шойгу.

"Хотел бы отметить, – заявил он, – что выполнение плана по всем направлениям и перевооружения, и поставок вооружения, военной техники, а также ремонтов идут в строгом соответствии с графиком".

"По многим показателям и по большой номенклатуре мы планы перевыполняем. Как вы слышали, по объектам инфраструктуры планы первого квартала у нас перевыполнены фактически в 11 раз. Надеюсь, эти темпы будут сохранены. И то, что нами было предусмотрено по этому году дополнительно, в частности, ввод 400 объектов, касающихся сил стратегического ядерного сдерживания в целом, это также будет выполнено", – выразил уверенность министр обороны, подчеркнув, что "это такое дополнительное задание, которое необходимо выполнить".

Глава военного ведомства поздравил всех, "кто сдал и кто принял технику и объекты".

"Надеюсь, что второй квартал и первое полугодие покажут устойчивый темп нашей работы", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.