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15.04.2019
Военное обозрение

РКС публикует документы 1972 года о советской лунной миссии

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В День космонавтики холдингом РКС (Российские космические системы) публикуется электронная версия уникальных советских документов 1972 года, связанных с одним из этапов освоения космоса. Речь в данном случае идёт о документе, носящем название "Радиотехнический комплекс автоматической станции "Луна-17" и "Луноход-1" (объект Е8 №203). Документы позволяют оценить ту колоссальную работу, которая в своё время была проделана советскими инженерами и учёными. В частности, документ даёт возможность сделать оценку проведённой работы над ошибками. Именно эта работа позволила провести следующую лунную миссию идеально.

Источник изображения: topwar.ru

Документ предоставляет возможность получить информацию об антенных системах, бортовых датчиках Лунохода, о том, как работала советская аппаратура. Публикация может вызывать интерес как технического, так и исторического характера.

Пресс-служба АО "Российские космические системы" приводит заявление гендиректора холдинга Евгения Нестерова:

Мы в компании с большим уважением и интересом относимся к истории отрасли и тому бесценному историческому наследию, которое хранится в наших архивах. Рад, что оно постепенно становится доступно всем интересующимся историей освоения космоса. Документ, который мы публикуем сегодня – это классический пример того, как скрупулезно ведется работа над ошибками после любых летных испытаний аппаратуры.

Из заявления руководителя РКС:

В этом заключается базовый принцип развития – постоянно искать, находить, признавать и исправлять ошибки. Этот исторический опыт помогает молодым разработчикам понять, во-первых, как тяжело, методом проб и ошибок даются победы в космосе, а, во-вторых, осознать, что они являются частью великой истории, в которой рядом с правом на ошибку обязательно стоит обязанность ее исправить. Так было 50 лет назад, так происходит сейчас, так будет всегда.

В материале рассказывается о работе так называемого малокадрового телевидения, система которого проработала на поверхности Луны 120 часов. В итоге на Земле было получено более 20 тысяч важнейших для науки и техники кадров.

С документом, в котором можно узнать в том числе и о гибели "Лунохода-1", можно ознакомиться по ссылке.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
Луна
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