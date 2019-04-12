"Тор-М2ДТ" – надежный щит для Северного флота

ЦАМТО, 11 апреля. Как уже сообщалось, в феврале 2019 года Минобороны РФ объявило о начале практического освоения военнослужащими Северного флота новейшего зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ".

Первую партию этих изделий АО "ИЭМЗ "Купол" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей") отгрузил в войска в конце прошлого года.

Расширенный материал по тактико-техническим характеристикам ЗРК "Тор-М2ДТ" опубликовал журнал "Национальная оборона".

Как отмечает издание, ЗРК "Тор-М2ДТ" предназначен для защиты воздушных рубежей России в экстремальных климатических условиях. Работы над его созданием начались вскоре после принятия руководством страны решения о развертывании в Заполярье арктической группировки войск. Комплекс был создан на базе новейшего ЗРК "Тор-М2" Ижевским электромеханическим заводом "Купол". В настоящее время это не только головное предприятие по производству ЗРК малой дальности семейства "Тор", но и их головной разработчик.

Разработка арктической версии ЗРК "Тор-М2" завершилась полным успехом – российские войска получили зенитный ракетный комплекс, способный успешно решать боевые задачи в условиях низких температур, нести боевое дежурство практически в любую погоду, сопровождать войска при движении по сильно пересеченной, заснеженной местности, преодолевая при этом ледовые торосы и водные преграды.

Несущей базой комплекса является двухзвенный вездеход ДТ-30 "Витязь" производства Ишимбайского машиностроительного завода. О проходимости этой машины можно судить по таким характеристикам, как удельное давление на грунт – 0,3 кг/см2 (меньше, чем у человека), максимальный угол подъема – 30 град., крена – 15 град. Вездеход сохраняет ход при потере гусениц, плавает, способен действовать в условиях экстремально низких температур (ниже -50 град. С), ему не страшна метель с силой ветра свыше 35 м/сек. Возможности "Витязей" были наглядно продемонстрированы в марте 2017 г. в ходе беспрецедентного 2400-километрового пробега по маршруту Тикси – остров Котельный – мыс Святой Нос – пролив Лаптева – пролив Санникова – Тикси.

Первое звено вездехода, помимо средств управления движением, несет на себе модуль жизнеобеспечения экипажа, на втором расположено антенно-пусковое устройство и отсек управления боевой работой. Экипажу созданы все необходимые условия для эффективной эксплуатации комплекса в условиях арктической зимы.

Боевые средства ЗРК "Тор-М2ДТ" в большой степени унифицированы с ЗРК "Тор-М2", что предопределило высочайшие тактико-технические характеристики комплекса. Зона поражения по дальности – 16 км, по высоте – от 10 метров до 12 км, курсовой параметр +-9,5 км. "Тор-М2ДТ" способен сбивать малоразмерные (с площадью ЭПР менее 0,1 м2) средства воздушного нападения, летящие со скоростью свыше 700 м/сек.

ЗРК семейства "Тор" способны круглосуточно эффективно противостоять на поле боя самолетам тактической авиации, вертолетам, в т.ч. использующим метод "зависания", БПЛА, в т.ч. малоразмерным, противорадиолокационным ракетам, низколетящим крылатым ракетам, управляемым бомбам, другим современным и перспективным средствам воздушного нападения. В настоящий момент тактических СВН, способных прорвать оборону "Тора", не существует.

Боекомплект ЗРК "Тор-М2ДТ", также, как и "Тор-М2" составляют 16 зенитных управляемых ракет 9К338, которые могут стартовать через 5-10 сек. после обнаружения цели средствами радиолокации. Интервал пуска – 2,5 сек. Вероятность поражения цели оценивается как близкая к 100%, что позволило отказаться от использовавшейся ранее практики одновременного обстрела одной цели двумя ЗУР – сегодня "Торы" работают по принципу: "одна цель – одна ракета". Если ряд современных ракет используют двигатель только на разгонной дистанции и далее летят по инерции (а значит, резко теряют скорость при маневре), у ЗУР 9К338 двигатель работает в течение большей части полета, что повышает возможности по перехвату маневрирующих целей.

Отличительной особенностью всех ЗРК семейства "Тор" является интеграция транспортно-пусковых контейнеров ЗУР с антенно-пусковым устройством и размещение их с заглублением вовнутрь корпуса боевой машины. Это оказалось, как нельзя кстати при проектировании арктической версии комплекса, поскольку, помимо защиты от осколочных поражающих элементов средств воздушного нападения (благодаря 15-ти миллиметровой броне), позволило значительно снизить и влияние климатических факторов. Таким образом, вертикальный пуск ЗУР по сравнению с наклонными направляющими обеспечивает не только более быстрый набор высоты и лучший маневр на стартовом отрезке траектории, но и оптимальные условия хранения боекомплекта и повышенную надежность его использования. Для арктического ТВД это может иметь решающее значение, поскольку при столь низких температурах металлические конструкции вынужденно эксплуатируются на пределе своих прочностных характеристик.

ЗРК "Тор-М2ДТ" был впервые показан 9 мая 2017 г. в ходе парада на Красной площади. 27 июня 2017 г. его осмотрел президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе своего визита на Ижевский электромеханический завод "Купол".

В настоящий момент войска ПВО СФ осваивают все разносторонние возможности новой техники: учатся преодолевать рвы, водные преграды и болота, осуществлять поиск и обнаружение воздушных целей, их классификацию и поражение. Основным назначением ЗРК "Тор-М2ДТ" в Арктике станет противовоздушное прикрытие мотострелковых бригад и особо важных объектов и работа в составе эшелонированной системы ПВО совместно с ЗРС С-400 и ЗРК "Бук-М3", пишет журнал "Национальная оборона".