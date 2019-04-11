Спутник "Ямал-601" запустят на орбиту в конце мая

Аппарат запустят при помощи ракеты "Протон-М"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спутник связи "Ямал-601" запустят в конце мая 2019 года. Для этих целей будет использована ракета-носитель "Протон-М", сообщает в среду "Роскосмос ТВ".

"Запуск - в конце мая ракетой-носителем "Протон-М", - говорится в видео, размещенном на портале YouTube.

На прошлой неделе в Каннах (Франция) был подписан акт о предварительной приемке спутника "Ямал-601" на заводе Thales Alenia Space France - генерального подрядчика по созданию космического аппарата. Ранее замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М") Андрей Панкратов сообщал, что запуск российского спутника связи "Ямал-601" запланирован на весну 2019 года.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".