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11.04.2019
ТАСС

Спутник "Ямал-601" запустят на орбиту в конце мая

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Запуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Аппарат запустят при помощи ракеты "Протон-М"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спутник связи "Ямал-601" запустят в конце мая 2019 года. Для этих целей будет использована ракета-носитель "Протон-М", сообщает в среду "Роскосмос ТВ".

"Запуск - в конце мая ракетой-носителем "Протон-М", - говорится в видео, размещенном на портале YouTube.

На прошлой неделе в Каннах (Франция) был подписан акт о предварительной приемке спутника "Ямал-601" на заводе Thales Alenia Space France - генерального подрядчика по созданию космического аппарата. Ранее замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М") Андрей Панкратов сообщал, что запуск российского спутника связи "Ямал-601" запланирован на весну 2019 года.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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