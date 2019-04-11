В перспективных комплексах шифрованной связи будут применены новые физические принципы и алгоритмы шифрования

ЦАМТО, 10 апреля. В рамках проводимых опытно-конструкторских работ разрабатываются образцы комплексов шифрованной связи, в которых будут применены новые физические принципы и алгоритмы шифрования информации.

Об этом сообщил начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Сапрыкин.

В условиях стремительного развития науки и техники в эксплуатацию регулярно вводятся новые средства связи, базирующиеся на современных технологиях. Требования потребителей к качеству связи, а также к количеству предоставляемых услуг повышаются, поэтому шифровальная аппаратура постоянно совершенствуется. Наряду с шифрованием, она уже обеспечивает и другие виды криптографических преобразований, а именно имитозащиту и аутентификацию. Постоянно повышается крипто- и имитостойкость, помехоустойчивость передачи зашифрованной информации по каналам военной связи, улучшается качество передачи речи в шифрованном виде и увеличивается скорость шифрования, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.