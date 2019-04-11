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11.04.2019
bmpd.livejournal.com

23 апреля будут заложены еще два фрегата проекта 22350 и два больших десантных корабля проекта 11711

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 9 апреля 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Корпус четвертого строящегося фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) на открытом стапеле АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, ноябрь 2018 года (с) Curious / forums.airbase.ru

В повестке дня стояло два тематических вопроса.

Первый касался тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Кузнецов".

Министр обороны напомнил, что в апреле прошлого года Министерство обороны заключило госконтракт с Центром судоремонта "Звёздочка" на восстановление технической готовности и модернизацию корабля.

На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком.

Техническая готовность крейсера составляет 25%.

Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года.

Сергей Шойгу предложил обсудить ход работ на корабле.

Второй вопрос был связан с оснащением военных объектов техническими средствами охраны.

Министр обороны отметил, что в настоящее время они установлены более чем на 16000 объектов.

К началу следующего года их число достигнет 17000.

"Комплексы технических средств позволяют обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищённость воинских частей, а также создавать условия для сокращения отрыва личного состава от боевой подготовки", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Участники селектора рассмотрели, как идёт оснащение объектов современными охранными системами.

Далее Министр обороны обратил внимание на ряд предстоящих значимых мероприятий.

23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны - двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Одновременно на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386.

Своё название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет.

В Русско-турецкую войну он одержал победу над двумя превосходящими по размерам и вооружению линейными кораблями противника.

Министр обороны выразил уверенность, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-Морского Флота.

"Указанные корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года. Они существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны", - подчеркнул Сергей Шойгу.

С 23 по 25 апреля под эгидой Министерства обороны пройдёт Восьмая Московская конференция по международной безопасности.

В её повестку включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев.

Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству.

Часть деловой программы впервые пройдёт на базе парка "Патриот" в Подмосковье.

Как отметил Министр обороны, ожидается приезд на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из 100 государств. Своё участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств.

Важнейшее событие этой весны - парад Победы на Красной площади 9 мая.

Сергей Шойгу сообщил, что нём примут участие свыше 13 тысяч человек и будет задействовано до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74 самолётов и вертолётов.

В состав пешего парадного расчёта впервые включены Московский университет Министерства внутренних дел, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

Министр обороны обратил внимание должностных лиц на необходимость выполнить все подготовительные мероприятия в установленные сроки и в полном объёме.

Со стороны bmpd укажем, что, согласно слухам, циркулирующим на веб-ресурсе forums.airbase.ru, два новых фрегата проекта 22350 получат названия "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

(с) Министерство обороны Российской Федерации

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Турция
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Минoбороны РФ
Северная верфь
Янтарь ПСЗ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
11711
2020-й год
20386
22350
Военные учения
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