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08.04.2019
ТАСС

Более 3 тыс. спортсменов из Москвы и регионов России пополнили ряды "Юнармии"

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Юнармия
Юнармия.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Исполнительный директор движения Денис Заикин отметил, что дружба со спортивным клубом "Эридан" позволит юнармейцам поработать под руководством призеров чемпионатов мира и Европы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. спортсменов из Москвы, Подмосковья и Калужской области вступили в ряды "Юнармии". Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны.

"Сегодня во Дворце спорта "Импульс" в подмосковном Протвине состоялась торжественная церемония вступления в ряды военно-патриотического движения "Юнармия" юных спортсменов клуба единоборств "Эридан". Мероприятие стало самым массовым за последние месяцы, движение пополнилось юными спортсменами из Москвы, Московской и Калужской областей", - говорится в пресс-релизе.

Спортсмены произнесли клятву, пообещали следовать традициям и быть патриотами.

Как сообщил исполнительный директор движения Денис Заикин, дружба со спортивным клубом позволит юнармейцам "поработать под руководством заслуженных тренеров, мастеров спорта, призеров чемпионатов мира и Европы".

В будущем "Юнармия" вместе со спортивным клубом будет проводить соревнования и детские летние лагеря спортивной направленности.

Движение "Юнармия"было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента России. Сейчас оно включает около 400 тыс. человек.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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