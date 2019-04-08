Ракетные крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море в рамках учений

Учения будут идти несколько дней

ТАСС, 7 апреля. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море для проведения плановых учений. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года в Баренцево море вышли тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов", - говорится в сообщении.

Учения продлятся несколько дней. За это время корабли отработают совместное маневрирование, стрельбы по морским и воздушным целям, оказание первой медицинской помощи. При этом корабельные вертолеты Ка-27 выполнят задачи по поиску и уничтожению подводных лодок.