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08.04.2019
ТАСС

Ракетные крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море в рамках учений

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Гидрографический катер проекта 19920 "Всеволод Воробьёв"
Последний сданный АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск) большой гидрографический катер проекта 19920 "Всеволод Воробьёв" (ранее БГК-2154, заводской номер 01845), входящий в состав Северного флота. 2017 год.
Источник изображения: forums.airbase.ru

Учения будут идти несколько дней

ТАСС, 7 апреля. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море для проведения плановых учений. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года в Баренцево море вышли тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов", - говорится в сообщении.

Учения продлятся несколько дней. За это время корабли отработают совместное маневрирование, стрельбы по морским и воздушным целям, оказание первой медицинской помощи. При этом корабельные вертолеты Ка-27 выполнят задачи по поиску и уничтожению подводных лодок.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
Медицина
СФ
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