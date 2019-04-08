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08.04.2019
Российская газета

Атомный крейсер "Петр Великий" отстреляется в Баренцевом море

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Источник изображения: rg.ru

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море. В течение нескольких дней корабли продемонстрируют итоги боевой подготовки за прошедший зимний период обучения.

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга добавил, что экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств. "Петр Великий" и "Маршал Устинов" выполнят также артиллерийские и ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Планируется также совместное учение с экипажами корабельных вертолетов Ка-27, которые будут взлетать с палубы для поиска подводных лодок "неприятеля" и их последующего уничтожения. В рамках учений крейсеры будут взаимодействовать с экипажами атомных подводных лодок разных типов и классов.

А еще военные моряки-североморцы выполнят упражнения по борьбе за живучесть кораблей: как при движении, так и при якорной стоянке, - окажут помощь терпящим бедствие в море.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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