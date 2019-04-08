Атомный крейсер "Петр Великий" отстреляется в Баренцевом море

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море. В течение нескольких дней корабли продемонстрируют итоги боевой подготовки за прошедший зимний период обучения.

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга добавил, что экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств. "Петр Великий" и "Маршал Устинов" выполнят также артиллерийские и ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Планируется также совместное учение с экипажами корабельных вертолетов Ка-27, которые будут взлетать с палубы для поиска подводных лодок "неприятеля" и их последующего уничтожения. В рамках учений крейсеры будут взаимодействовать с экипажами атомных подводных лодок разных типов и классов.

А еще военные моряки-североморцы выполнят упражнения по борьбе за живучесть кораблей: как при движении, так и при якорной стоянке, - окажут помощь терпящим бедствие в море.

Светлана Цыганкова