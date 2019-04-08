Войти
08.04.2019
Вестник Мордовии

На Украине заявили об испытании "Ольха-М", способной бить на 130 км

390
0
-1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В четверг на Украине провели испытание модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого, якобы, могут поражать объекты на дистанции 130 км.

Отмечается, что в ходе этих тестов было проверено применение новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также их точность и эффективность.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Ракетные пуски состоялись на военном полигоне в Одесской области. В материале Совета национальной безопасности и обороны Украины отмечается, что в прошлом году началось серийное производство нового ракетного комплекса "Ольха". Эта система принята на вооружение ВСУ и имеет дальность полета 70 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Судя по размещенным на сайте СНБО фотографиям, на полигоне использовалась пусковая установка 9А52 на шасси МАЗ-543М. Ракета имеет боеголовку весом 170 кг и корректируется при помощи спутниковой навигации.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
05.01.2018
Т-84 отправятся на европейский танковый биатлон
04.06.2012
Вертолетное противостояние
11.05.2012
В ружье!
07.09.2011
Министр обороны Украины Михаил Ежель заявил о намерениях организовать в Украине международную выставку вооружений и военной техники
22.08.2011
Вертолетный контракт
17.09.2009
Удар по армии. В 2010 году вооруженные силы Украины ожидает коллапс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"