На Украине заявили об испытании "Ольха-М", способной бить на 130 км

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В четверг на Украине провели испытание модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого, якобы, могут поражать объекты на дистанции 130 км.

Отмечается, что в ходе этих тестов было проверено применение новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также их точность и эффективность.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Ракетные пуски состоялись на военном полигоне в Одесской области. В материале Совета национальной безопасности и обороны Украины отмечается, что в прошлом году началось серийное производство нового ракетного комплекса "Ольха". Эта система принята на вооружение ВСУ и имеет дальность полета 70 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Судя по размещенным на сайте СНБО фотографиям, на полигоне использовалась пусковая установка 9А52 на шасси МАЗ-543М. Ракета имеет боеголовку весом 170 кг и корректируется при помощи спутниковой навигации.

Дмитрий Лемешко