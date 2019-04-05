США нашли способ борьбы с российскими "Кинжалами"

В США планируют разработать систему из космических сенсоров для предупреждения и отслеживания гиперзвуковых ракет противника. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд в рамках слушаний по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса.

Руд отметил, что для обнаружения гиперзвукового оружия противника США планируют разместить на околоземной орбите дешевые сенсоры. Такие меры обусловлены тем, добавил Руд, что Россия и Китай ведут разработку сложных баллистических и крылатых ракет, которые маневрируют по сложной траектории, из-за чего их трудно отследить и ликвидировать.

По сообщению Defence One, запуском спутников для создания "сенсорного слоя" отслеживания гиперзвуковых ракет будет заниматься новозеландская компания Rocket Lab. ВВС США планируют запустить три экспериментальных спутника уже в апреле 2019 года.

Вместе с этим первоочередной задачей стоит установить на Аляске дополнительно 20 установок ПВО, увеличив их общее число до 64. Также планируется создание глобальной системы наблюдения для защиты от крылатых ракет.

В марте 2019 года разведка США узнала о переброске российскими военными 20 гиперзвуковых ракет класса "воздух-земля", названных "Кинжалами", на полигон для военных испытаний. Ожидается, что "Кинжалы" поступят на вооружение российской армии к 2020 году.