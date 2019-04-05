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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Только от России зависит, останутся ли США в ДРСМД - Пенс

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Рональд Рейган и Михаил Горбачев
Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год.
Источник изображения: © Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В случае отказа России ликвидировать ракеты, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), лишь она будет ответственна за выход США из договора, заявил в среду вице-президент США Майк Пенс.

"До тех пор, как Россия не выполнит обязательства по ДРСМД и не согласится на достоверное уничтожение всех ракетных систем, нарушающих (договор - ИФ), то Россия одна будет нести ответственность за выход Америки из договора в течение следующих шести месяцев", - сказал он на Атлантическом совете.

В то же время он указал на приверженность президента Дональда Трампа контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения, однако не за счет безопасности США и их союзников.

"США больше не будут соглашаться на какие-либо меры или договоры, которые требуют одностороннего разоружения от нас или наших союзников", - подчеркнул он.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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