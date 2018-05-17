Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД



Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год.

Источник: © Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год.Источник: © Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против РФ из-за предполагаемых нарушений положений договора

Подписанный 30 лет назад Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Однако, как отметил президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года, США из договора "по факту уже вышли".

На излете холодной войны

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Этому событию предшествовали долгие годы взаимных опасений, связанных с возможностью Москвы и Вашингтона осуществить молниеносный обезглавливающий ядерный удар по силам НАТО в Европе и СССР, соответственно.

Такой удар мог быть осуществлен с помощью высокоточных баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, время полета которых составило бы менее 10 минут. Общего понимания того, что такое ракеты малой и средней дальности, тогда не было, но необходимость уничтожения такого оружия для снижения международной напряженности чувствовалась в обеих странах.

Тогда США и СССР договорились создать общую классификацию ракет по дальности действия и уничтожить значительную часть своего ядерного потенциала.

Так, согласно ДРСМД, к середине 1991 года Москва уничтожила 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон — на 1 тыс. меньше.

Aegis Ashore

Спустя 30 лет с момента заключения договора оба государства-подписанта обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. В России, например, считают, что противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore — могут при необходимости заменить на крылатые ракеты средней дальности, что станет прямым нарушением договора.

"Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности", — сказал российский президент на большой пресс-конференции 14 декабря.

Госдеп США в свою очередь опровергает возможность запуска крылатых ракет с Aegis Ashore.

По состоянию на май 2018 года, комплекс Aegis Ashore находится на боевом дежурстве в местечке Девеселу, Румыния. Остаются в силе замыслы США по созданию аналогичной базы в польском населенном пункте Редзиково в текущем году. Кроме того, на фоне ракетно-ядерных испытаний в КНДР 2017 года решение о размещении Aegis Ashore было принято в Токио.

Tomahawk и дроны

В 1987 году, когда подписывался ДРСМД, на вооружении у СССР были лишь баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности наземного базирования. У США же были крылатые ракеты аналогичной дальности подводного, надводного и воздушного базирования (Tomahawk). Несмотря на это, Москва пошла на подписание договора, в котором речь шла лишь о "Томагавках" наземного базирования — BGM-109G.

Это означает, что у Вашингтона до сих пор есть крылатые ракеты запрещенной по ДРСМД дальности, но незапрещенного базирования. У Москвы же аналогичные ракеты появились после распада СССР.

Еще Россию беспокоит наличие у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операционная дальность которых составляет 1,1 тыс. км. Эти БПЛА по своим возможностям и характеристикам близки к определению крылатой ракеты.

9М729 и "Искандер"

В США рассуждения о возможном нарушении Россией ДРСМД дошли до поручения президента США Дональда Трампа о подготовке плана введения дополнительных санкций отношении Москвы.

Как заявил еще в декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, "хотелось бы надеяться, что от этих санкций американская сторона воздержится, но, к сожалению, опыт работы по этому кругу вопросов учит другому, и дыма без огня не бывает".

Что касается обвинений, то в американской прессе говорится о разработке в РФ якобы предназначенной для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М" крылатой ракеты наземного базирования 9М729 и о том, что ее дальность составляет как минимум 3 тыс. км. Официальные лица России, впрочем, никогда не подтверждали ни наличие, ни испытание этой ракеты.

А как заявлял в октябре председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, новые ракеты для комплекса "Искандер-М" ДРСМД не нарушают.

"Хочу подчеркнуть, что новые ракеты для ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 км. Мы обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние в 480 км", — сказал Бондарев.

Александр Мосесов