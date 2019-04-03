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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Индийские летчики пройдут летом обучение управлению вертолетом Ми-171А2

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Многоцелевой вертолет Ми-171А2
Многоцелевой вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Индийских летчиков обучат управлению и обслуживанию гражданского Ми-171А2 летом этого года, заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В этом году мы поставляем первый Ми-171А2 индийскому заказчику. В рамках исполнения этого контракта мы планируем подготовку еще одной группы иностранных специалистов. Ожидаем, что индийские летчики и техники пройдут обучение этим летом, после чего смогут приступить к эксплуатации вертолета", - сказал А.Богинский, слова которого привели в пресс-службе холдинга.

В компании отметили, что учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) уже завершил подготовку группы первых иностранных специалистов - обучение по управлению и обслуживанию вертолета Ми-171А2 прошли пилоты и инженерно-технический персонал гражданской авиации Казахстана.

"Иностранные специалисты изучали аэродинамику Ми-171А2, конструкцию и техническую эксплуатация вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500 (с цифровой системой управления) и ВСУ. При обучении летного состава особое внимание уделялось порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета, управлению ресурсами кабины экипажа (CRM), авиационной связи и радиотелефонии", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, контракт на поставку Ми-171А2 в Казахстан был подписан в конце 2017 года.

В феврале А.Богинский заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия рассчитывает сертифицировать в Индии гражданский Ми-171А2 в первой половине 2019 года.

"Ведется работа с авиационным властями, мы надеемся, что в первом полугодии валидируем сертификат на Ми-171А2", - заявил А.Богинский.

"И будет первая поставка в Индию для того, чтобы дальше гражданское направление взять. Потому что мы в Индию раньше никогда гражданские машины не поставляли", - сказал глава холдинга.

Ми-171А2 - самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образным рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.

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